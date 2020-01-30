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朱晨麗《大醬園》 鴛鴦戲水頂硬上

2020-01-30 列印
■朱晨麗在劇中出浴撞正何廣沛！無線畫面截圖
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　　朱晨麗和緋聞男友何廣沛在新劇《大醬園》中有「烏龍鴛鴦戲水」戲碼，何廣沛昨日透露，該幕是夏天拍攝很舒服，但朱朱原來不熟水性，一停機就要扶實她避免跣倒。笑問他有否「公主抱」？何廣沛笑說：「嘩！我唔夠力喎！（嫌她重？）我不夠大隻啫！」

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