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Ada介紹「靚仔」 陳法蓉話唔使

2020-01-30 列印
■蔡少芬和陳法蓉大展廚藝！
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　　蔡少芬（Ada）和陳法蓉日前齊下廚煮賀年菜向粉絲拜年，兩人廚藝各有千秋、有板有眼！

　　Ada笑言：「我打算契個仔畀佢（Monica），等佢有條仔，仲要係靚仔，點知佢唔肯！」陳法蓉卻有「苦衷」道：「點解要契呀？分身家畀你個仔呀？好多朋友都有小朋友，好難個個契，我又好鍾意你個細囡，唔通囡我就唔契，仔就契咩？我同你關係咁好，唔使契啦！」

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