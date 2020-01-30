Ada介紹「靚仔」 陳法蓉話唔使

因應新型冠狀病毒爆發，馬會為顧及公眾健康而採取的特別安排，實可理解，有馬迷因而不便是無可避免。至於初三賀歲賽的投注額錄比去年跌兩億多元是無可奈何，還望新疫症盡快結束，大家的生活可回復正常，賽馬亦然回復。 回說賀歲賽戰果，「時時精綵」衞冕百周年紀念銀瓶。這場三級賽出現了「達龍駒」及「聖靈之都」雙雙一早互燒的局面，「時時精綵」自然贏得更輕鬆。看來在稍後的級際長途賽，除非有外隊老虎挑戰，否則「時時精綵」仍然是長途霸主。至於經典一哩賽中，呂廄雙雄包辦冠亞，「金鎗六十」雖是增程初跑千六米，但因賽事頭兩段步速偏慢，至後半哩步速才加快，群駒只須用千四米的氣量來鬥爆發力，「金鎗六十」當然佔...

2020-01-30