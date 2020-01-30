﻿燒巨香祈求港人健康 李丞責籲注意醫護安危

早在去年12月中，著名堪輿學家李丞責博士已預測今年香港會爆發大規模的疾病，果不其然，本港於上周三錄得首宗武漢肺炎確診病例！見新界鄉議局主席劉業強為港求得第92中籤後，李博士即於大年初二連跑5間廟，帶領一班善信燒「巨香」，祈求港人身體健康、事事順利，他又順道就香港疫情求籤問卜， 結果求得第43籤「韓文公被貶」，預料6月天氣轉熱，疫情便會減退。



見武漢肺炎疫情漸趨嚴重，著名堪輿學家李丞責博士於大前日年初二，一口氣走訪5間廟為港人祈福，包括蓮花宮、濟公廟（又名廣褔義祠）、北帝廟、黃大仙廟及蠔涌車公廟，箇中原來也有些玄機，他說：「5間廟都有唔同意義，o依家湖北出問題，一路伸延到全中國，而廣東好重要嘅信仰係北帝，長洲地震我哋都有去拜北帝，因為都係關於疫症問題，加上北帝都係湖北守護神；至於濟公廟係東華三院發源地，我覺得呢個都係重點，同埋黃大仙本身都喺浙江金華，嚟到香港就享譽盛名；最後係曾經驅瘟疫嘅車公嘞，全部都係以香港、疾病為中心。」



問疫情求得下下籤



提到新界鄉議局主席劉業強為香港求得第92中籤：「人生何在逞英豪，天理人情只要公；天眼恢恢疏不漏，定然作福福來從。」不少人解作，政府需聽民意才可推行政策，社會先會和諧，不過李博士則有另一番見解。對於籤頭注明「馬謖帶兵」，他說：「馬謖都係湖北人，所以支籤幾靈驗，因為去年12月26日已經有個日環食，以往喺沙士、鼠疫、霍亂前都出現過日環食，今年6月21日會再有一個日環食，我怕疫症由去年12月26日到今年6月21日會好嚴重！不過依照籤意，只要跟規矩嚴謹進行，應該係冇問題嘅。」



根據典故，諸葛亮錯用馬謖駐守街亭，結果馬謖戰術部署出錯，令大軍被圍困山上，斷水斷糧，最終全軍慘敗，李博士說：「呢個疾病對香港影響好大，預兆上，我哋要喺物資方面支持湖北，始終斷水斷糧對佢哋於事無補；同埋，當時好多人都覺得馬謖係一個人才，所以勸諸葛亮畀佢戴罪立功，饒佢一次，但諸葛亮好明決將佢人頭落地，所以帶隊去做呢樣嘢嘅人都好凶險，希望政府要嚴正行紀律嘅作風，唔好紙上談兵，亦要留意醫護人員嘅安危。」



6月21日疫情或減退



與此同時，今趟李博士又為香港疫情求籤問卜，結果於黃大仙廟求得第43下下籤，籤頭為「韓文公被貶（即馬度藍關）」，「只因直諫怒天顏，晝夜難離在馬鞍，主僕奔忙神亦倦，更加雪重擁藍關。」他解讀，愈凍的地方愈有問題，有機會愈熱愈令病菌難以散播，「今年病星二黑喺南位，代表北移南的傳染病，而南屬火代表眼睛，火克金，金即聲線同呼吸系統，所以呢隻病應該同眼睛、呼吸系統相若相關，所以戴眼鏡都安心。」李博士續推測，6月21日乃決定性一天，如該次日環食病菌沒變種，疫情爆發性便會減退，「日環食前後1個月最麻煩，但相信天氣乾啲、熱啲會令呢隻菌傳播力減低，希望大家吉人天相，更加團結，身體健康！」



採訪：梁志明 撰文：黎寶倫