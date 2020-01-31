拉隊食和牛慶功兼開年 ﻿森美﻿﻿嬲爆丁子朗搶job﻿

森美於無線《萬千星輝頒獎典禮2019》憑《娛樂大家》及《森美旅行團》分別奪得「最佳節目主持」及「最佳非戲劇節目」獎，過去一年相當豐收，作為日本達人的森美日前帶埋團友吳若希(Jinny)、麥美恩(Mayanne)及丁子朗去食燒和牛及刺身慶功兼開年，其間森美自爆好嬲，因為被人氣勁升的朗朗搶走唔少job，搞到他要變身農夫，做「垃圾」跟Do姐搵食！採訪：方騫平 攝影：李權威 場地：丸十牧場@MOKO







慶功宴上，森美見吳若希和麥美恩傾到雞啄唔斷，笑指兩人應該係唔抵得對方成就，互踩爭寵。麥美恩大笑說：「我都做唔到最受歡迎女歌星啦，大家都唔同條路喎，點競爭呢？」對此，吳若希反應很大，哈哈大笑：「唔緊要，我都做唔到。」場面搞笑。



唔會降價頂爛市



森美形容《森美旅行團》係人生中一個標誌，在工作上得到好大滿足感，當然希望節目長做長有，但新一輯未落實。他又搞鬼說：「要度期呀，粒粒皆星，o依家畀佢哋搶晒我啲Job呀，原先每年都有間大公司搵我，但近年話『唔使你喇！以後Mayanne拍朗朗得㗎啦！』我嬲到七彩，激死我呀！畀朗朗取替咗我個位，有佢冇我喎。」問到會否降價收順啲？森美笑言又唔使頂爛市，強調仲有好多嘢做，只不過級數冇咁高嘅宴會，會改Mayanne拍朗朗囉。



吳若希想開個唱



森美續說：「Mayanneo依家可以帶新人，佢喺《學是學非》一個人頂晒成個節目，以前係我做captain帶住班女仔，o依家個節目都冇我存在啦。好似Jinny都係星夢一姐帶住班師妹，佢哋責任好重大，唔係自己發光發熱，係要帶起身邊人發光發熱。」問到Jinny會否望新一年減少是非？她卻說：「習慣咗是非，當改變唔到，就要學習共處！」Jinny再次否認同師妹菊梓喬唔妥，笑言只係唔妥周柏豪，因為他是靚仔人夫。另外，2020年是她入行10周年，希望有隻紀念歌曲及開到處女演唱會。至於Mayanne想試吓拍劇；朗朗就話要身體健康，帶多啲口罩，保護自己同埋身邊人喎。



