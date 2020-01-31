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渡邊杏為子女焗陪偷食老公遊越南

2020-01-31 列印
■唐田介入東出婚姻哄動東瀛。
■東出被攝得現身越南。
■渡邊杏與東出全程未見交流。
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　　東出昌大日前被揭背妻渡邊杏，搭上唐田英里佳搞不倫戀3年，雜誌《週刊女性》昨刊登東出在被爆出軌前，大除夕與杏及3名子女到越南旅遊的照片。東出被指當時無異樣，與同行友人有講有笑，但與杏全程未有交流，杏一直在照顧子女，與東出保持距離。據悉，杏當時已知老公出軌，並已將他趕出住所，為了子女才有這次新年舉家外遊。

圖：網上圖片

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