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鄧佩儀撩到「多咀城」現形

2020-01-31 列印
■洪永城與鄧佩儀合演新劇《陀槍師姐2020》。
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　　洪永城（Tony）和鄧佩儀昨日齊為新劇《陀槍師姐2020》試戲，兩人在劇中演一對，Tony表示選擇不透露角色，只說是重要人物。談到Tony常拍咀戲被封「多咀城」，鄧佩儀笑言喜歡熱情，Tony則說暫未知有沒有咀戲，鄧佩儀即問他是否好失望？Tony就交戲「現形」笑說：「好失望呀！」並透露已到女友的家拜年，但未被催婚，他笑稱樂意成家立室，明年派雙封利是！

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