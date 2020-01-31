本港連日亦一罩難求，李佳芯（Ali）於社交網發文Hashtag「口罩我都冇」、「紙口罩裏面加個布口罩」、「重用又環保」，惹來心水清網民質疑教授不當防疫手法，她其後刪除Hashtag「紙口罩裏面加個布口罩」字句。圖：網上及資料圖片
大S買一萬口罩捐武漢 老公購同量台北派贈
本港連日亦一罩難求，李佳芯（Ali）於社交網發文Hashtag「口罩我都冇」、「紙口罩裏面加個布口罩」、「重用又環保」，惹來心水清網民質疑教授不當防疫手法，她其後刪除Hashtag「紙口罩裏面加個布口罩」字句。圖：網上及資料圖片
通宵冒寒搶購 市民谷氣 政府：3200萬口罩 短期「止咳」
新型肺炎殺埋身，全城撲口罩自救，大批市民通宵達旦在商店外排隊輪購，求罩心切，爭執四起，有市民對港府大為不滿：「林鄭月娥你搞乜嘢？」政務司司長張建宗稱，經全球搜購後，短期內約有三千二百萬個口罩供應零售市...
2020-01-31
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美通過《西藏法案》 北京譴責干涉內政
中國忙於處理武漢疫情之際，美國眾議院周二表決通過《西藏政策及支持法案》（Tibet Policy and Support Act），北京外交部發言人周三「開火」，敦促美方停止利用涉藏問題干涉中國內政，多做有利於中美互信與合作的事。 美國眾議院通過更新《西藏政策法》法案，表明中國政府不得干涉藏傳佛教領袖繼任決定，否則將面臨制裁。 外交部發言人華春瑩周三譴責，美國是粗暴干涉中國內政，向「藏獨」勢力發出嚴重錯誤信號。 外交部敦促美方充份認清涉藏問題的高度敏感性，停用涉藏問題干涉中國內政，多做有利於中美互信與合作的事。
2020-01-31
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各國代表齊高唱《友誼萬歲》 歐議會通過英國脫歐
經過一輪辯論後，歐洲議會周三以六百二十一票對四十九票，壓倒性通過英國與歐盟達成的脫歐協議。英國將如期於本周五（三十一日）國際時間二十三時（香港時間周六早上七時）正式脫離歐盟。 表決結果公佈後，各國代表...
2020-01-31
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屋苑連錄減價成交
據《星島地產網》報道，樓市氣氛淡靜，屋苑連錄低市價成交，其中長沙灣昇悅居低層，叫價1200萬元，議價後減至999萬元成交，呎價16540元，買家為家庭客。 昇悅居三房跌穿千萬 中原分行副區域營業經理許...
2020-01-31
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「ATM」捱沽 阿里險守200元 肺炎肆虐 港股再插711點
武漢肺炎持續肆虐，亞太股市全線下挫，港股更「流血不止」。恒指於期指結算日低開後反覆向下，一度急插830點，低見26330點，創去年12月6日以來新低，最終大瀉711點，收報26449點，鼠年首兩個交易...
2020-01-31
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哈化史浩克和格
哈化柏林有射手盧克巴基奧腳風不俗，惟主力中堅列卻克因傷倦勤。史浩克04同樣受傷兵困擾，但對賽往績更勝一籌。兩軍各有千秋，今晚德甲在柏林奧林匹克體育館交鋒隨時握手言和，和局可博。 （Now670、有線611、651台、FOX+周六凌晨3:30直播） 盧克巴基奧今季德甲貢獻五入球四助攻，其中兩球是近六場取得，助哈化柏林錄得三勝兩和一負，期間主場0:4不敵拜仁慕尼黑實屬非戰之罪。然而，該隊今仗卻有後顧之憂，因為後防重心列卻克拉傷小腿肌肉，預料要下周中才能復出，今晚未能趕及披甲。 兩軍同陷傷兵潮 史浩克也有不少傷兵，包括今季德甲獨取四入球四助攻的射手賓尼圖拉文和後衞沙利夫辛...
2020-01-31
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旅行必備 便攜摺合洗衣機
一家大細去旅遊，玩足一天後回到酒店房，還要為小朋友洗衫，過程確實疲累。有品牌特別推出便攜式摺合洗衣機，外觀如膠桶，摺起收納後體積細小，方便放入行李箱，無疑是家長們恩物！文：阿卓爸爸圖：陳鐵剛產品查詢：...
2020-01-31
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高危時期「小豬比」突燒至39度 陳展鵬漏夜帶女睇急症
武漢肺炎疫情嚴峻，令唔少父母都非常擔心，陳展鵬囡囡「小豬比」陳諾瑤10個月以嚟冇病冇痛，喺大年初二晚突然發燒至39度，搞到展鵬夫婦不知所措，決定漏夜帶囡囡去高危嘅醫院求醫，好彩只係感冒，服藥後翌日就退...
2020-01-31
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社論——疫情險峻 確保「全民有罩」
新型肺炎疫情不斷擴大，專家估計高峰期於短期內到臨，口罩成為防感染的重要物資，但市場供不應求，市面連日出現搶購潮，有市民對政府無法確保供應，怨聲四起。港府昨公佈，約有三千二百萬個口罩陸續入口，在零售渠道發售，這供應量可說杯水車薪，全港七百多萬人口，不出五、六日就消耗殆盡，政府必須鞭策主事官員，與入口商緊密合作，設法加大入貨量，必要時透過行政手段，確保市民優先取得口罩。 澳門政府一早就推出資助計劃，協助當地人購買口罩，而新加坡昨天公佈確保每戶人家可獲分配四個口罩，以解燃眉之急。相比起來，港府沒有任何措施，市民看在眼裏，容易產生不滿情緒。昨天港府公佈有兩批共三千二百萬個口罩新供應...
2020-01-31
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馬場浮世繪——黃志祥三駒南非同場上陣
明晚馬會轉播受注的南非大都會錦標賽馬日，第三場三歲馬千八米三級賽政治家錦標的十一匹參戰馬中，「帕蒂爾」（上圖）、「多才」和「午夜」都是由苗禮德幫馬主黃志祥購入，今仗一同上陣。苗禮德表示其實之前為黃志祥...
2020-01-31
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