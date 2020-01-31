  • 2020年1月31日 星期五
  • 15º
  • 47%
熱門： 武漢肺炎口罩卓悅屈臣氏消毒

日報新聞 > 娛樂

大S買一萬口罩捐武漢 老公購同量台北派贈

2020-01-31 列印
■汪小菲在社交網貼出口罩相片。
■大S和老公汪小菲因口罩惹上是非。
■李佳芯（中）急刪「紙口罩裏面加個布口罩」字句。
Previous Next

　　寶島女星大S（徐熙媛）的內地老公汪小菲，日前在微博指老婆購得一萬個日本口罩寄去武漢抗疫，有台灣網民指大S不先幫台灣民眾，大S回應稱應放下仇恨而非見死不救。汪小菲昨再透露，獲台北兄弟幫助購得一萬個醫療口罩，一半將分給台北旗下酒店員工及客人，另一半捐給鄰居，聲稱台北是他半個家，要做點事。

　　本港連日亦一罩難求，李佳芯（Ali）於社交網發文Hashtag「口罩我都冇」、「紙口罩裏面加個布口罩」、「重用又環保」，惹來心水清網民質疑教授不當防疫手法，她其後刪除Hashtag「紙口罩裏面加個布口罩」字句。圖：網上及資料圖片

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd