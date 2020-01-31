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首爾頒獎禮鬥性感 泰妍華莎全部唔戴罩

2020-01-31 列印
■泰妍晒靚腿勁搶鏡！
■MAMAMOO成員華莎性感上陣。
■TWICE成員Sana亦玩低胸攻勢。
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　　韓國《第29屆首爾歌謠大賞》頒獎禮昨晚舉行，雖然當地亦錄得武漢肺炎確診個案，當地政府亦已提高防疫警戒級別，這項年度樂壇焦點頒獎禮，未受疫情影響如常舉行，眾多歌手紛盛裝赴會，現場星光熠熠。

　　眾女歌手亦未有戴上口罩，更無懼寒風在紅地氈鬥性感！少女時代隊長泰妍（另譯：太妍）以春裝登場大方晒靚腿搶風頭，女團性感焦點還有MAMAMOO的華莎和TWICE成員Sana等等，讓粉絲大飽眼福！

圖：網上圖片

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