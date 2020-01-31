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許冠傑心急抱初生孫女

2020-01-31 列印
■許冠傑抱着孫女露出慈祥的笑容。網上圖片
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　　現年71歲的「歌神」許冠傑（Sam）再做爺爺，他的細仔許懷谷前日在社交網報喜，宣佈誕下細女Leah，母女平安，亦是阿Sam的首位孫女，但因武漢肺炎疫情，Leah出世後因應醫院的防疫措施，阿Sam亦要遵守人流管制安排，故他和太太Rebecca，到昨日才能「第一時間」抱抱孫女和合照，阿Sam和太太笑容滿面，看來他對孫女亦愛不釋手呢！

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