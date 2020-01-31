﻿高危時期「小豬比」突燒至39度 陳展鵬漏夜帶女睇急症

武漢肺炎疫情嚴峻，令唔少父母都非常擔心，陳展鵬囡囡「小豬比」陳諾瑤10個月以嚟冇病冇痛，喺大年初二晚突然發燒至39度，搞到展鵬夫婦不知所措，決定漏夜帶囡囡去高危嘅醫院求醫，好彩只係感冒，服藥後翌日就退燒，唔少朋友都大讚呢位新手爸爸反應快，夠機警！因應疫情，TVB新劇《逆天奇案》暫時停工，展鵬就利用額外假期發放父愛，自爆親子關係更有所提升！



對於「小豬比」第一次發燒兼且有點肚屙，陳展鵬都一額汗，他憶述說：「之前開工太忙，好多親友投訴成年都未見過『小豬比』，我哋見初二都唔算太凍，小豬比狀態又OK，所以帶咗佢去拜年，見吓親友兼逗利是，點知即中招，估唔到個女喺豬年都要病一病(2月4日立春才算屬鼠年) ，其實佢經已好犀利，出牙仔都冇發過燒，可能轉天氣。」新任爸爸表示病毒好犀利，小朋友一唔舒服即刻發燒，「其實我哋都唔想做怪獸家長，真係好矛盾，但疫情加流感咁犀利，最怕喺呢個敏感時間出入醫院，好彩醫生夠經驗。原來做怪獸家長都要識做，要因應天氣，唔少朋友都讚我夠機警，話如果再拖遲兩日先去求醫就會更麻煩。」



讚小豬比夠硬淨



展鵬又大讚愛女好掂：「佢性格好硬淨，唔舒服唔會喪喊扭計，反而係咁拍打自己個頭。o依家我哋盡量避開去人多擠逼嘅地方，唔係驚，係公民責任，既然Feel到情況惡劣，少啲出街相對少咗被感染機會，咁樣疫情就會容易處理，為人為己，出街就要做晒全套防護措施。」展鵬又指因為唔使開工，多咗時間享受親子樂。「之前只係喺聖誕節放咗半日假，同『小豬比』去完打針就過咗去添馬艦嘅遊樂場，喺摩天輪下同『小豬比』飛吓，觀摩吓爸爸小時候最恨玩嘅旋轉木馬。連續幾個月都要開工，搞到連小朋友都唔認得我，望住我感覺好陌生。最初因為唔舒服連我抱佢都喊，只係可以俾熟悉嘅媽咪同工人姐姐抱，現時餵完藥就攬住佢瞓，揳位發放多小小父愛。」



湊女心得開心Share



新手爸爸展鵬又開心share湊女心得：「個女好乖，唔會扯口罩，因為我會諗辦法o氹佢玩住嚟戴口罩，戴咗後再讚吓佢，影吓佢，等佢覺得戴口罩係件開心事，但要小心唔好整痛佢。其實小朋友對每樣未接觸過嘅嘢都好新奇，尤其當小朋友想扯走口罩會被彈親，以後就會驚咗唔敢再戴，所以要小心處理第一次。」講到餵小朋友食藥，展鵬強調「盡量唔好掂到條脷，食完用水沖口，最重要嘅貼士係分開嚟餵，每隔半小時餵一種藥，可能餵藥需時好長，但小朋友唔會咁抗拒。家長們亦留意，要控制自己，因為小朋友只係識睇反應，對住小朋友時面容同語氣都要歡容啲，唔好咁緊張，所有嘢互動多啲，好似做呢行咁要八面玲瓏，就算話佢都要笑住嚟話，哈！雖然我成日『瀨嘢』畀人話黑口黑面，但對住屋企人梗係唔同啲啦。」問到咁有育兒心得的展鵬會唔會盡快生多個？展鵬笑言，「我哋呢啲唔會目標為本，要長做長有，享受咗『小豬比』先，反而最大嘅新年願望要喺事業上重新再出發，因為過去年多，喺人生階段裏面做咗好多樣好重要嘅嘢，o依家所有嘢都settle好，要再努力衝刺喇。」



採訪：方騫平