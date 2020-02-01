﻿《識玩2》派香艷福利賀年 陳婉衡晒36E益觀眾

武漢肺炎肆虐，好多人都減少外出，最好安坐家中睇「咪神」陳婉衡（Alycia）新春大派福利。事關嚟緊周日晚，佢同尤蔭蔭喺《識玩旅行團2》壓軸篇中會穿上性感泳衣亮相，凸顯36E最強「胸器」，大家關注疫情及瘋搶口罩同時，火辣辣嘅Alycia都可以幫到大家鬆一鬆，醒醒神。至於本周六晚嘅《3日2夜》，佢就會同簡淑兒（Jessica）遊走英國貝爾法斯特㗎。



第二輯嘅《識玩旅行團》壓軸篇交波畀區永權、陳婉衡、尤蔭蔭，節目中Alycia會介紹珠海一間酒店，當然唔少得親身體驗酒店內的室內暖水泳池，三位主持人同時撲落水，令節目生色不少。陳婉衡說：「今次我哋去咗廣州三江自治區、珠海及澳門，行程好難忘呀！因為天氣不似預期，突然凍到得返幾度，搞到團友們要喺當地買外衣、頸巾同手襪保暖，好彩泳池係室內暖水池唔會太凍。最值得一讚係今次行程安排得好好，我哋先拍晒泳裝鏡頭，打後的全部係『食好西』，咁就冇後顧之憂，而且最正係泳池隔離係健身室，我哋着住浴袍最後衝刺，不停咁加操，要以最Fit姿態示人。」



自爆有乳貼防護



當日陳婉衡穿上粉色top，豐滿上圍「呼之肉出」，尤蔭蔭明顯比下去。Alycia說：「唔係呀！蔭蔭着嘅紅色比堅尼好靚，我嗰件唔係三角bra top款，相對比較安全同保守，曾經試過走光，經驗之談，為咗工作會揀件穩陣泳衣，仲要加埋乳貼嚟做最後保護防線，始終泳衣塊布好細，大啲動作都唔安全。因為每人身形唔同，最緊要搵件fit身嘅，我對自己身形要求比較高，話晒係一個健身教練，唔能夠拆自己招牌嘛。」講到新年願望，Alycia除咗希望自己同家人都身體健康外，今年有幾個健身project，希望可以順順利利。



採訪：方騫平