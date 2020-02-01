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﻿《上流》奪倫敦影評人兩大獎

2020-02-01 列印
■《上流》在「英國奧斯卡」奪獎。劇照
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　　倫敦影評人協會前日公佈今年獲該會頒發的各獎名單，奉俊昊執導的韓片《上流寄生族》包辦年度電影及年度導演兩大主要獎項！該會亦有份為「英國奧斯卡」BAFTA投票，令《上流》在將舉行的BAFTA頒獎禮呼聲更高！而《Joker小丑》的華堅馮力士和《星夢女神：茱地嘉蘭》的雲妮絲維嘉，以大熱門姿態稱帝封后；《婚姻故事》亦獲兩獎，分別是最佳劇本及羅娜甸憑該片獲女配獎。
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