﻿逾2000人東京排隊抽籤聽審 澤尻認藏毒面臨踎監 形象盡毀擬退出娛圈

現年33歲的日本女星澤尻英龍華，去年11月涉藏毒被捕，昨日她到東京法院應訊，在庭上承認控罪，更聲稱「沒有資格再當女演員」，似暗示將會退出娛圈；庭外則有2,229名民眾排長龍等取籌抽籤，爭取機會入庭內聽審！



傳奇日本女星澤尻英龍華，由純情青春偶像玉女、宅男女神，卻因少年得志態度囂張，當眾黑面犯眾憎致險自毀星途，歷盡失婚、是非等負面新聞低潮，2012年華麗瞓身全裸露點演《整容天后》東山再起，上年底卻因涉毒被捕，形象盡毀遭大河劇易角，演員生涯勢止步兼要面臨踎監！



藏搖頭丸「毒郵票」



澤尻昨日乘坐七人車抵達東京的法院，但車內拉上窗簾，傳媒拍不到其容貌，她現身東京地方法院為11月的藏毒案應訊，警方在其寓所搜出0.198克搖頭丸粉末及約0.601克俗稱「毒郵票」的LSD迷幻藥，上月初以500萬日圓（約36萬港元）保釋候審。而在昨早9時半，法庭已開始在日比谷公園派發旁聽席的籌號，據知，庭內有42個旁聽座位，19個留給公眾，其他則為傳媒及相關人士旁聽席，昨早共有2,229名民眾排隊取籌抽籤。



庭上稱「無業」



據當地傳媒報道，澤尻昨日穿白色上衣及黑色褲上庭，綁了馬尾的她被法官詢問職業時，她表示「無業」。檢方在庭上對澤尻求刑1年半，澤尻當庭對檢方承認控罪，指起訴內容「沒有錯誤」，案件預計於本月6日宣判。澤尻在法庭上除了為藏毒表示歉意，也對家人受到牽連表示反省，更稱「沒有資格再當女演員」，似暗示無面目再面對觀眾，亦被視為擬退出娛圈的宣言，但有網民質疑或是判刑前的博同情「緩兵之計」。



澤尻的事務所avex前日發聲明，懇求傳媒不要到醫療設施進行採訪，亦不要試圖聯繫醫院詢問狀況，針對澤尻的現況，公司方面表示：「她被以違法持有藥物嫌疑起訴後，目前在專門的醫療設施中，在專家的指導下努力接受更生治療。」而澤尻在保釋後一直在東京慶應大學附屬醫院接受治療。



圖：網上及資料圖片