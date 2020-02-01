  • 2020年2月1日 星期六
  • 15º
  • 75%
熱門： 武漢肺炎口罩鄧晞六合彩九巴

日報新聞 > 娛樂

﻿外遊排毒歸港 何雁詩期待明年派利是

2020-02-01 列印
■何雁詩日前在社交網分享外遊浸浴照。
■余德丞和財神爺齊向大家拜年！
■（左起）余德丞、何雁詩和丁子朗齊參與「花漾鳥語迎新春」！
Previous Next

何雁詩、余德丞和丁子朗，昨日齊到銅鑼灣時代廣場出席「花漾鳥語迎新春」活動，欣賞醒獅表演。準人妻何雁詩早前與未婚夫鄭俊弘及家人外遊，她說：「新年與鄭俊弘去了布吉，參加了detox camp（排毒營），感覺十分有紀律，每朝6點起身做運動、聽健康講座，希望新一年一家都健健康康！」談到今年是最後一年以單身身份𢭃利是，她說：「早前不在港，今年𢭃的利是不多！我今年會努力工作，希望明年派利是可以得體些！」

余德丞望買到口罩

余德丞的新年願望是身體健康、百毒不侵，大家都順利買到口罩、消毒藥水和酒精搓手液防疫；個人方面，他希望能拍多些好節目和劇集給大家欣賞！丁子朗就笑稱，去年有份演出的劇集《解決師》播出後反應很好，希望今年可以在綜藝節目以外發展多些、拍多些劇集！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd