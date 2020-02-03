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叮囑南京外婆唔好出街 高Ling嚴防染疫照外遊

2020-02-03 列印
■高海寧（右）和湯洛雯戴着口罩接受訪問。
■楊峰盼幫到更多缺乏口罩的人。
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　　高海寧和湯洛雯相約外遊，昨日齊戴着口罩現身香港機場。談到武漢肺炎肆虐全球多地，高Ling稱會戴口罩、勤洗手及用洗手液，認為大家有經驗會努力抗疫！問到此行會否在外地搶購口罩？她稱若見到會買，她說很擔心住在南京的外婆，已叮囑外婆不要外出，買餸就叫舅母代勞。

　　歌手楊峰昨日在將軍澳派發1500枚外科口罩，每人可取5個，並優先派予長者，他透露獲朋友協助，已從泰國及柬埔寨購入約8萬枚口罩，稍後會有5萬枚送抵本港，並計劃到深水埗及石硤尾等地區派發。他已送了一批給契媽黃夏蕙，並呼籲藥房的老闆不要趁疫情坐地起價。
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