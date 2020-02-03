慨歎愚蠢無藥醫 子怡疫境怒轟：明明不是天災

被指在美國誕下第二胎的章子怡，昨日在社交網貼出初生幼子的腳仔相，宣佈幼子滿月，對於武漢肺炎疫情蔓延至全球肆虐，身為人母的她就怒轟「這明明不是一場躲不過的天災」，又慨歎人們未有吸取以往的教訓，「人世間有各種疾病的治療，但真的沒有治瘉愚蠢的解藥」！



章子怡昨日在社交網貼出幼子腳仔的相，宣佈幼子「滿月了」，並指幼子在她的懷中吸吮，「他渾然不知2020年全國人民的第一個月都經歷了些甚麼……過年的喜悅和萬家團圓的美好都被這場突如其來的疫情沖走了」，子怡續稱「讓人痛心的還有很多人的健康與平安……這明明不是一場躲不過的天災……」她問「事到如今，人們是否已經清楚這傷痛從何而來？人們是否會就此吸取教訓，引以為戒並警鐘長鳴？」



子怡亦盼望，「有一天我會告訴我的孩子，人類的力量與智慧無限大，疫情發生不久我們便戰勝了它」，她亦慨歎，「同時我也會讓他明白，人世間有各種疾病的治療，但真的沒有治瘉愚蠢的解藥……」希望孩子們不會再重蹈悲痛，子怡最後亦期盼「明天會更好」！有網民就留言叮囑子怡「在美國注意安全」，相信她亦注意到美國亦有武漢肺炎確診病例了。



另外，黎芷珊日前曾與確診武肺病人，同坐大郵輪自日本回港，她昨日表示，看到報道後得知與該位80歲男患者曾同船，她說自己初一返港後沒有任何病徵，但為人為己，主動留家自我隔離，她說：「上船時疫情不算好嚴重，船上餐廳有船員睇住旅客洗完手才可進食，郵輪有數千人，多數是外籍人士及日本人，有同香港人傾過偈，印象中只有50、60歲。」