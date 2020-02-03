半歲勁醒 唔想囡囡性格霸道 黃澤鋒與太太 鼠年籌備追多個

豬年對黃澤鋒和太太陳麗麗絕對是興奮的一年，因年中誕下金豬B女熙恩（乳名小黃妃），雖然過程驚險，但小黃妃愈大愈精靈，半歲人仔已識得做「give me five」，亦相當有性格，這天影賀年全家福太倦，即時發脾氣唔睬媽咪，但cute樣足以冧暈全場。正因囡囡勁醒目兼萬千寵愛在一身，澤鋒和太太好擔心她會恃寵生驕，性格變得霸道，鼠年會開始計劃為她添個細佬妹，所以新一年兩夫妻首要願望就是全家人平安健康，澤鋒工作機會更多，搵定下胎奶粉錢。撰文：杜淑霞



攝影：李權威



BB服裝及場地：知沁製作



對於過去的豬年，澤鋒過得相當滿意，「冇諗過年頭忙到年尾，真係好托賴，最開心梗係囡囡出世，我哋唔係好特別嘅職業，只係教拳同教游水，仲有戲拍，又生埋個女，原來豬年幾利我喎！哈哈！」麗麗認為小黃妃的出現令人生改變，她轉型做全職媽咪，「有咗小朋友成個生活同作息都唔同晒，每日都希望爭取時間同佢一齊，因為佢日日都有變化，好似佢之前唔認人，呢排會望真先肯畀人抱，又變得好黐身，我哋喺屋企就唔可以離開佢視線。」



好有性格



囡囡大得快，澤鋒不想錯過小情人成長，麗麗爆他工作之間有少少空檔都攝返屋企睇B，「佢搵阿女义電，係佢精神支柱嚟，阿囡又好醒知佢返嚟，就會扭佢㗎！」這天影相，小黃妃好識望鏡頭，麗麗忍唔住爆，「佢最鍾意望鏡頭同影相，演戲仲叻過爸爸，唔畀佢食手指佢會扮嘢。」澤鋒說：「佢好識諗橋好蠱惑，咁細個都識得投訴，所以佢救命就搵老竇，阿媽係執法。」影相時因要快速換衫，被媽咪舞完一輪的小黃妃相當不滿，一度嬲豬唔睬媽咪，平日好叻「畀個5」的她，即係扭計唔肯做，麗麗都笑言：「佢好有性格，不過係好事嚟嘅。佢骨頭都硬淨又有力水，身體機能都幾好。（大啲可以學拳同游水？）我哋會強制佢學，因為游水係求生本能，而佢又係女仔學拳可以保護自己，但佢將來做咩我哋好開放，只要唔係三分鐘熱度就得。」澤鋒就補充，「o依家年代唔同咗，好多嘢都冇得迫，佢o依家6個月都咁有性格，6歲咪不得了。」



做好調理



踏入鼠年，澤鋒首要想搵錢，「搵多啲錢，等生活再好啲，展望下年希望大家和平和諧，樣樣嘢都順暢，屋企人最緊要齊齊整整就放心。」麗麗就話：「佢都好辛苦，希望佢有健康身體先可以搵錢，所以成個家庭都要健康。」原來鼠年他們更有意為追多個準備，麗麗說：「最初諗住要一個就算，但當佢一個嘅時候會驚佢悶。（澤鋒：同埋驚縱壞，所有嘢都好易得到，以為理所當然。）又唔識得分享，個人更加霸道。」雖然麗麗發現52歲生B，已不算高齡產婦，但想要下一胎一樣要養好身體，「診所啲姑娘都話有啲大過我都生到，但係如果再有，身體要keep得更加好，做好調理，因為呢胎都傷，要keep住睇緊啲飲食，因為我仲餵緊人奶，要keep得好好，做番多啲運動，最緊要身體機能好。」