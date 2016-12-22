﻿假期前交投淡靜 杜指二萬關前爭持

美股周三早段牛皮偏軟，杜指曾距離二萬點重要心理關口相差不到14點。雖然新出爐的經濟數據勝預期，但假期前交投淡靜，加上新出爐的上周原有庫存意外增加，令油價蒸發早段升幅，一度回軟，令杜指繼續在二萬點大關前爭持。



杜瓊斯工業平均指數曾見19958.86點，隔日跌15.76點；納斯達克指數早段曾見5471.72點，跌12.33點。滙控美國預託證價格曾見62.9港元，較香港收市價跌0.2港元；中移動美國預託證價格曾見81.78港元，較香港收市價跌0.03港元。歐洲倫敦、巴黎和法蘭克福三大股市亦偏軟，後段錄得0.03%至0.42%的跌幅。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報19,961.70點，跌12.92點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見88.10元，較香港收市價升0.20元；中移（941）美國預託證券見82.17元，較香港收市價升0.42元。



全美地產代理協會公佈，美國11月二手樓銷售意外按月增加0.7%，至561萬間的年率單位，高於市場預期的550萬間，是近十年以來最快的單月增幅。樓價中位數亦按月升6.8%，至23.49萬美元。



美匯指數昨日見回軟0.5%，部份投資者趁聖誕前的淡靜市況先行獲利，令今年累升5%的美匯指數，回吐部份升幅。



外圍造好 港股上揚



港股連跌4日累挫逾700點後，昨日終擺脫頹勢，承隔晚美國杜指一度逼近兩萬點，收市再創歷史新高，帶挈恒指昨日升 升80點，收報21809點。



不過，由於臨近聖誕節長假期，市場收爐氣氛濃厚，成交額僅得476億元，為5個半月以來最低。



恒指昨日承隔晚美股升勢，高開41點，其後反覆向上，昨午後近3時突飆升，最多曾升181點，高見21910點，惟臨近收市升幅收窄，收報21809點，升80點。國企指數收報9331點，升48點或0.52%。



中資保險股早前受監管機構打擊保險資金「舉牌」拖累而下跌，但中資保險股昨日明顯反彈，國壽（2628）升2.5%，收報20.4元，為全日表現最好藍籌，成交僅次於第二位的盈富基金（2800），國壽貢獻恒指11點。其他中資保險股同樣錄得升幅，新華保險（1336）、中國太平（966）同漲1.8%。重磅藍籌股方面，滙控（005）完成25億美元回購行動，昨日股價挫2%，昨日反彈0.96%，收報63.1元，貢獻恒指23點，成為升市火車頭。