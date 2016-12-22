﻿港銀行稅前多賺4%

金管局的最新季報顯示，今年首3季，零售銀行香港業務的整體除稅前經營溢利與去年同期相比錄得4.5%溫和增長，主要是外匯及衍生工具業務收入及附屬公司派發的股息收入增加，同時經營支出減少。不過這些正面因素被收費與佣金收入下跌局部抵銷。



首3季零售銀行淨息差為1.32%，與上年同期比相約，是由於零售銀行存款增長較貸款快，貸存比率由上季尾的57%，回落至第三季尾的約55%。期內零售銀行貸款增長1%，而整體銀行業的內地相關貸款總額，較上季尾增長3.2%至3.443萬億元，佔資產總額逾15%。



H按常用的一個月港元拆息由升至0.6801厘，再創2008年新高。一個月拆息持續上升，直逼2.15厘鎖息上限。