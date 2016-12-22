﻿「空軍」狙擊頻失效 中國信貸反撲成功 復牌急升近23%

臨近年尾，沽空機構先後出報告狙擊3間民企，不過今次出師不利戰果欠佳，3間民企復牌後股價表現硬淨，若沽空機構有大手沽空，基本要蝕錢收場。反駁沽空機構指控後復牌的中國信貸（8207）昨日急升近23%，開市高開逾14%後，其後升幅擴大，最多升28%，收市報0.87元。



分析認為，沽空機構多番出手之後，投資者摸清遊戲規則趨向理性，不再盲目恐慌性拋售，出現人踩人情況，惟預期沽空機構將會繼續狙擊民企。



君陽證券行政總裁鄧聲興表示，一開始沽空機構狙擊民企屢戰屢勝，主要利用恐慌性心理及民企透明度不足。而在證監處罰沽空機構之後，投資者亦日趨理性，不會再盲目恐慌性拋售，加上民企逐點反駁指控，部份大股東增持股份都令復牌後的股價表現不俗。他相信，沽空機構會繼續出擊，始終這是他們的生財之道，十個中能有一半成事都已經很好。耀才證券研究部總監植耀輝則認為，難以一概而論研判沽空機構的指控及民企孰是孰非，股價升跌背後亦有多種原因，比如公司回購等會令股價表現硬淨。



中國信貸停牌5日後復牌，並刊出通告反駁沽空機構「匿名分析」的報告，主要圍繞兩大指控，包括估值過高及涉及可疑交易，批評報告屬蓄意中傷，無任何事實根據。



否認尾市操控股價



匿名分析質疑公司在4月間接收購上海即富信息公司35%股權時，虛假陳述指交易涉及獨立第三方，但實際上涉及關連人士，即主要股東張振新。中國信貸反駁，根據國家工商行政管理總局的資料，張振新並無直接或間接持有任何目標公司股份。公司又批評匿名分析，指公司在2013年宣佈收購的上海商業物業估值過高，純粹屬主觀意見，強調收購價是參考市價，交易公平合理。



中國信貸亦否認經常在尾市操控股價，稱經董事會確認，無任何董事或者聯繫人在已披露資料以外的時間買賣股份，指經過一切合理查詢之後，並不知道有何人士，在尾市以報告所述的方式做買賣。



同樣上周遭到狙擊的另外2間民企輝山乳業（6863）及中國全通（633）在本周一復牌後，逆市分別升1.8%及9.3%。 輝山主席兼大股東楊凱繼上周五增持之後，周一再度透過冠豐增持2107萬股，冠豐由楊凱及葛坤共同擁有。購買完成後，兩人合共持有98.67億股，約佔已發行股本的73.21%。中國全通亦否認沽空機構Triam的各項指控，並認為報告中所載資料不完整、選擇及呈列有偏頗且極具誤導性。