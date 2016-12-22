﻿渣打為不派息解畫 指股東重視回報率

渣打集團（2888）上半年扭虧為盈，但繼續不派息。市場關心渣打何時恢復派息，渣打香港區行政總裁陳秀梅認為，派息只是信心的訊號，相信股東更着眼於尋求理想的股本回報，又指早前渣打在英國一項較弱的壓力測試結果，並非派息的主要考慮。



英倫銀行在較早前公佈的銀行壓力測試結果顯示，渣打通過大部份測試，但未能符合最低一級資本比率（CET1）的要求。陳秀梅本周初在北京接受本港傳媒訪問時强調，整體通過壓力測試，只是3項測試中有一項表現稍微欠佳，但這並非硬性要求，純屬一個指標性，且並非渣打考慮恢復派息的主要因素，因集團的CET1高達13%。



稱無回購理由



由於尚未年結，渣打仍未就恢復派息作出任何決定，認為「派息為信心的訊號多於股東所要」，當然應有可能恢復派息， 但擁有高資本比率的同時，也要面對ROE的挑戰。



就渣打會否仿效滙控（005）回購股份，陳秀梅並不認為「這是首要的議程」，因股東去年才供股，他們想要的是籌集所得資本能有理想的回報，實無理由進行回購，然後再將款項交回股東，就猶如「左手交右手」。渣打亦利用資本為股東創造回報。而中期業績轉虧為盈仍不派息的原因之一，就是股東冀將資本投資，以尋求理想的ROE。惟派息與否並非單看ROE，而是更多取決未來的經濟前景，縱然明年十分不明朗，但仍有不少投資機會。



渣打香港將按息推低至H+1.33厘，陳秀梅料本港按息再減的空間不大，因按息已很低，但資金成本卻隨著美息上升而增加。陳秀梅認為受本地供求及內地人購買海外資產興趣的影響，樓價不會大跌。至於早前政府再加辣，相信只令樓市交投量下跌而價格不跌，因買家已適應了有關辣招，故料樓市「會再次復活」。