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﻿基金公會倡設線上買賣平台

2016-12-22 列印
　　香港投資基金公會建議，港交所（388）應該成立線上基金買賣平台，基金公會行政總裁黃王慈明表示，現時香港的基金買賣有70至80％都經過銀行。如果港交所推出線上平台，可以供買賣由銀行銷售的非上市基金。王慈明不擔心證券商與銀行競爭。投資者可以多一個渠道購買基金，形成兩者的互補關係，擴闊投資者群而做大市場整體的基金交易量。王慈明指港交所正解決部份技術問題以推出平台，例如各基金計價不同，需要做到統一計價，期望可以做到像現時股票的交易模式。現時基金銷售需要進行反洗黑錢及風險評估等程序。基金公會調查顯示，有81%內地投資者表示，會有興趣使用該平台，反觀香港投資者只有51%會使用。
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