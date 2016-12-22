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﻿美大選押錯注 黑石旗下基金玩完

2016-12-22 列印
　　私募基金巨子黑石集團旗下對沖基金Senfina Advisors，由於今年下來表現無復舊年勇，無論在美國加息步伐以至大選後方向上均押錯注，上月再蝕6%，全年錄得24%虧損，遂決定將基金結束。黑石集團發言人卓爾哈特周二發電郵證實將結束Senfina，稱無論是好倉或淡倉的對沖基金而言，今年面對的市場環境都市前所未見的，又謂他們已盡力保護投資者的利益。Senfina旗下共有18億美元資產，分由11位投資組合經理主持。該基金僅上月就虧損了6%。
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