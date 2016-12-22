﻿原油庫存意外減少 紐約期油回軟

國際油價周三早段見四連升，紐約2月期油早段曾升0.91%，見每桶53.79美元，到美市早段蒸發升幅；周三出爐的上周原油庫存意外減少，令油價一度回軟。假期氣氛濃厚、市況淡靜下，美匯從14年高位回軟，利好現貨金價喘穩至每盎司1137美元。英鎊在1.23美元水位窄幅波動；歐羅則從14年低位回勇，升見1.045美元。



紐約2月期油曾升49美仙或0.91%，見每桶53.79美元；倫敦2月期油亦升52美仙或0.94%，見每桶55.87美元。到庫存出爐後，兩地油價一度回軟。



美國能源情報署周三出爐的上周原油庫存增加230萬桶，與分析師預期減少250萬桶背馳。另外，利比亞正式重開兩個最大的油田，並且兩年來首次從其最大原油出口港裝運原油，預期兩油田重啟，有助該國每日油產量在1個月內提升17.5萬桶，3個月內料能提升27萬桶。



鑒於利比亞是獲豁免參加減產的油組成員，上述增產舉動多少將對整體油組減產行動構成壓力。



美匯指數繼周二刷新14年新股紀錄後，昨日見回軟0.45%，見102.83點，部份投資者趁聖誕前的淡靜市況先行獲利，令今年累升5%、到周二刷新14年高位紀錄的美匯指數回吐部份升幅。



受惠美匯回軟，金價喘穩，紐約2月期金價曾升5.2美元或0.46%，見每盎司1138.8美元；倫敦現貨金昨日亦升5.29美元或0.47%，見每盎司1137.57美元。



金市分析師指，期金交投較100日平均低三成，但今年以來期金仍累升7.2%，是2011年以來最大年度升幅。



黃金指數基金（ETF）的持金量連續28個交易日減少，周二再跌1.7公噸，至5月以來新低的1787.3噸。



英鎊昨日在1.23美元水位好淡爭持，曾跌0.36%，見1.2324美元（英鎊兌9.61港元）。



隨着英國首相文翠珊即將於3月啟動脫歐程序，英鎊昨日兌10種主要貨幣走軟，且兌美元下滑買保險的3個月期權價格升見7周新高，較英國6月下旬公投脫歐前的水位低逾17%。



歐羅則從14年低位回升0.61%，見1.0451美元（歐羅兌8.15港元）。



新年及聖誕節假期在即，市況淡靜下，匯市短期倉位需求多為美元兌歐羅的好倉。