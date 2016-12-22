﻿IFC外望——迪士尼票房546億冠全球

迪士尼今年票房大豐收，上個禮拜開畫嘅《俠盜一號：星球大戰外傳》，唔單止首周票房直逼3億美元（約23.4億港元），仲帶挈迪士尼今年嘅票房累積至69.98億美元，係全球首間製片廠年度票房突破70億美元（546億港元）大關，刷新埋舊年總票房68.9億美元嘅紀錄，做到影業史上第一人，認真威威！唔怪之得公司股價近期走勢凌厲。



迪士尼今年北美票房收入高達27億美元，亦係影業史上之最，海外票房總計達43億美元。有咁啱嘅係，近年陸續接收迪士尼影視製作公司旗下嘅5個品牌，包括迪士尼、迪士尼動畫工作室、彼思動畫工作室、漫威影業，同埋盧卡斯影業，都係今年有推出電影，亦都係首見。



佢哋製作公司嘅主席洪恩（Alan Horn）就話，佢哋之所以得到呢個歷史性嘅成就，唔單止係盡力將最好嘅作品呈現畀大家，仲致力超越國界、性別同世代，訴說唔同嘅生命故事，引起觀眾共鳴咁話。換句話講，咪成個地球你玩晒啦！



投行風光不再 瑞銀急賣大廳



投行今非昔比，連瑞銀交易大廳都話要放盤！呢個位於美國康涅狄克州斯坦福德城交易廳堪稱全球最大，足足有23個籃球場咁大，最多可以容納到1400名交易員。風光時期，呢個場每日閒閒地賺幾百萬美元。可惜風光不再，急急求售啦！



環球經濟進入新常態，投行又被監管機構睇到實，由2014年開始，瑞銀一直想將呢個場租出去，但都係無人問津。報道指CW Capital資產擁有呢個交易中心嘅1.494億美元抵押貸款，已聘請Mission Capital Advisors對該筆債務進行出售。



該物業按揭貸款始於2004年，之後轉化為抵押貸款支持證券（MBS）。因為樓價急跌，今次出售意味部份證券持有人或會蝕到入肉。嚿年同樣在斯坦福德城，Pitney Bowes總部售價只有4000萬美元，每平方呎大約係90美元。照咁計，昔日價值近1.5億美元嘅辦公樓睇怕跌剩得6500萬美元。



高瞻