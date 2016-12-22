﻿市場簡訊

— 從事機電工程的新股順興集團（1637）昨日孖展截止，七間券商合共為其借出近60.44億元孖展額，以公開發售集資1250萬元計，超額認購逾482倍。河北翼辰實業（1596）昨天首日掛牌，全日收3.02元，較上市價3元，升0.7%。不計手續費，每手1000股微賺20元。







— 深圳國際（152）公佈，引入深圳控股（604）為合作方，深控注資11.2億人民幣，公司與深控分別持有項目50%權益。項目位於前海深港合作區十九單元06街坊，佔地面積約12491平方米，總建築面積52900平方米。







— 廣澤國際（989）接獲控股股東崔薪瞳通知，與一間銀行訂立融資信函，抵押17.01億普通股及37.39億股不可贖回可換股優先股，分別相當於已發行普通股股份約73.91%及已發行不可贖回可換股優先股股份的100%，以作為銀行貸款抵押。







— 北京控股（392）公佈，以11億美元，



向Rosneft Oil收購俄羅斯油氣田Verkhnechonskneftegaz 20%股權，先決條件已獲滿足。







— 中央經濟工作會議要求支持企業法制化、市場化債轉股，四大銀行的債轉股子公司全部成立。中行（3988）昨公告，將出資100億元人民幣，在北京投資設立全資子公司中國銀行資產管理有限公司（中銀資管），經營債轉股相關業務。







— 禹洲地產（1628）以12億元人民幣向深圳東渥潤澤，出售杭州江大橋北岸引橋及西湖與錢塘江的三幅地51.5%，總建築面積約29.7萬方米。







— 同佳健康（286）公佈，向GEM Global Yiel基金發行新股份失效。公司曾探討並進行其他集資方法，例如由公司發行債券及可換股債券。配售新股份失效對財務狀況並無重大不利影響。







— 港交所（388）提醒券商只有機構專業投資者，才可以透過深港通買賣深圳創業板股份。自深港通開通以來，發現有券商錯誤地為普通散戶落盤買賣深圳創業板股份。港交所表示，將會嚴肅對待所有違規行為，包括發出警告信、展開調查以及向香港證監會及內地監管機構舉報。







— 華融金控（993）以「20供1.5」比例集資6.58億元，供股價2.63元，較前收市價每股3.17元折讓約17%。集資將發行2.5億股供股股份，相當於擴大後股本約7%。華融金控供股之所得款項淨額估計約為6.52億元，將用於擴大及發展其證券、資產管理及直接投資業務。華融金控昨收報2.98元，跌近6%。華融金控夥拍一家上市公司投標本港地塊，昨公佈與Rich Region成立合資公司，另將向Praiseworth Global提供6.6億元定期貸款融資。合資公司之唯一業務為進行一塊位於香港之土地的投標，而倘投標中標，則為進行發展項目。華融佔16.5%。







— 中國信達（1359）公佈，向中遠海運金融配售約19.08億股新H股，補充核心一級資本，相當於擴大後股本之約5%。配售價每股2.88元人民幣，溢價22%，涉資約54.95億元人民幣（約61.35億港元）；中遠海運金融將持有中國信達經擴大後的H股股本14.06%。