﻿經濟增長上調至3.5% 數據乏驚喜 杜指兩萬卻步

美國上季經濟增長向上修訂至3.5%；反映企業資本開支前景的一項耐用品定單指標，更錄得8月以來最大單月升幅。但由於數據驚喜不多，美股三大指數昨日早段反應不大，杜指繼續在貼近兩萬點大關徘徊。



杜瓊斯指數昨早段曾跌43點，報19898點；納斯達克指數跌20點，見5451點。標準普爾500指數跌5點，報2259點。至今晨4時，杜指見19916點，跌25點。滙控（005）美國預託證（ADR）價格見62.74港元，較香港收市價升0.19港元；中移動（941）ADR見81.65港元，較香港收市價升0.75港元。



全年經濟增長料約2%



美國商務部昨日公佈今年第三季的國內生產總值（GDP）終值，把上季GDP的年率增長，由上次公佈的3.2%向上修訂為3.5%，升幅高於市場預期的3.3%。佔整體經濟活動約70%的消費開支，升幅亦由2.8%上調至3%。



分析師指出，上季經濟增長較預期強勁，可能會拖低第四季的GDP增長，但全年經濟增長估計仍可有2%左右。



新失業人數多於預期



美國的耐用品定單在10月增長4.8%後，於11月倒退4.6%，惟跌幅較市場預期的4.8%輕微。不計入運輸項目後的耐用品定單，上月更有0.2%升幅。剔除民航機後的非國防資本財定單，上月升幅亦由10月的0.2%加快至0.9%，較市場預期的0.4%為高，更是8月以來最大單月升幅。



上月美國的個人開支增長0.2%，較10月的0.4%有所放緩，升幅且低於市場預期的0.3%。稅後實質個人收入減少0.1%，為2013年10月以來首見下跌，期內的工資亦錄得同一幅度下跌。上周的美國首次申領失業援助人數，則增加2.1萬人，報27.5萬人，多於市場預期的25.7萬人。4周移動平均數為26.375萬人，增加6000人。前周持續申領失業援助人數增加1.5萬人，報204萬人。



另外，英鎊兌美元第四個交易日下跌，曾挫見1.2312美元，跌0.33%。紐約2月期油在周三跌1.5%後，周四曾升見52.86美元，上漲0.7%；倫敦現貨金價升0.21%，見每盎司1133.99美元。