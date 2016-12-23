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﻿中興奪78億意國合約

2016-12-23 列印
　　外電報道，長和（001）與意大利Vimpelcom選擇了中國通訊設備供應商中興通訊（763）母公司中興集團，為意大利流動電話網絡的供應商，涉及合約總值達到10億美元，即約78億港元。

  長和旗下意大利3早前獲批與Vimpelcom旗下意大利Wind業務合併，亦更換網絡設備供應商，以往意大利3是由愛立信提供服務。

　　中興通訊歐洲主管Xiao Ming在電郵之中指出，集團希望把意大利變成中興的歐洲總部。中興也計劃在意大利創造數以千計的新工作崗位，提升技術員工的技能，以及增聘相關行業中的員工。外電指出，中興通訊是與華為科技，愛立信及諾基亞等競爭意大利3與Wind業務合併的網絡設備及服務合約。
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