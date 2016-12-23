﻿中興奪78億意國合約

祖雲達斯今晚於卡塔爾多哈上演的意大利超級盃大戰AC米蘭，不僅備戰工作做足，而且前鋒保羅戴巴拿揚言要報意甲一戰之仇捧盃。老婦人挾四連勝強勢，料可輕取近兩戰不勝的紅黑軍團，讓球主客和讓一球「主勝」照去馬。（香港時間周六凌晨0:30開賽） 以去季意甲冠軍身份出戰的老婦人，上周六聯賽榜首大戰主場1:0勇挫羅馬後，拋離次席的對手七分高居榜首之外，各戰線更四連勝，近八仗亦七勝一負。大軍早於周二已飛抵多哈備戰，相比因飛機故障而在周三才到達當地的AC米蘭，眾將有更多時間適應。 意甲走勢天與地 兩隊今季意甲相遇，祖雲達斯作客0:1敗陣的經歷，更反成保羅戴巴拿在今仗必勝的推動力。他說：...

2016-12-23