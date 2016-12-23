﻿20億國債截飛 認購反應冷淡 存息上調影響銷情

中國財政部在香港發行的20億元（人民幣，下同）零售國債，昨日截止認購。多家銀行均表示，整體認購金額較去年下跌。有市場人士認為，反應冷淡是由於近日市傳人民幣明年將貶值約3%，且多間銀行調高人民幣定存息率所致，但料可獲足額認購。



中銀（2388）表示，該行零售國債整體認購金額較去年下跌，但整體每人平均認購金額較往年增長約30%，為5萬元，最高的認購金額約400萬元。中銀指，整體認購金額下跌，是由於今年國債銷售期在聖誕節長假期前，較去年遲近兩星期，較多客戶外遊；加上預期人民幣貶值，亦可能影響零售國債的銷情。另外，中銀今年國債的認購渠道分布與去年相若，客戶經分行及網上銀行認購反應較佳，分別佔51%和47%。



整體認購額遜去年



財政部今次發行的20億元兩年期的人民幣零售國債，票面利率為3.5厘，是歷來最高，多間銀行亦推多項優惠吸客，包括豁免認購手續費、托管費、代收利息費等，豁免項目比以往多，但仍難逃於一片淡靜聲中截止認購。



上海商業銀行執行副總裁兼產品拓展署總監陳志偉指出，客戶整體認購人數有雙位數跌幅，金額亦較去年減少。每位客戶的平均認購金額由去年的6萬增加到今年的10萬。以往最後兩日的認購日均是客戶的「衝刺期」，但今年卻未有出現此情況，相信商務部預期人幣明年會再貶值3%至5%，令客戶擔心人民幣跌幅加劇；加上近期銀行的人民幣定存息口高見逾4厘，高於今次國債的3.5厘，搶了部份零售國債的客戶。



陳志偉又指，今次認購的多為本身持有人幣的散戶，他們通常是長線人民幣投資者，並指擔心人民幣持續貶值的短線投資者，大部份早已將人民幣兌換成其他資產。另外，人民幣兌美元在岸價（CNY）隨中間價報升，由於聖誕節臨近，市場交投相對淡靜，加上美匯指數整固，人民幣短期料守穩6.95。在岸價昨日下午4時30分收報6.9466，較上日的6.9512上升46點子；官方昨日開出的中間價報6.9435，較上日的6.9489上升54點子，結束兩連跌。截至昨晚10時，人幣離岸價（CNH）報6.9488，最低曾見6.9490，最高則見6.9296。



港股跌173點成交縮



股市方面，港股冬至日反彈80點終止四連跌後，昨日未能承接升勢，主要是受到美股回落所拖累；加上中國債券市場問題仍未解決，影響市場信心。恒指昨全日跌173點，收報21636點，大部份藍籌股向下，滙控（005）和建行（939）合共拖累恒指44點。



由於中國債券市場問題仍未解決，市場缺乏信心，中資金融股昨日受壓，內險股更是重災區，中國太保（2601）跌3.1%；新華保險（1336）和中國太平（966）亦分別跌2.2%及1.9%。內銀股同樣錄得跌幅，工行（1398）和建行昨齊挫逾1.2%。另外，民行（1988）尾市錄得多筆大手「非自動對盤」成交，成交達19.44億元，為昨日成交額第二最多的股份，僅次於騰訊（700），民行股價昨跌近1%，收報8.14元，連跌第九個交易日。



