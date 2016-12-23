﻿中銀76億售集友 派特息未置可否

中銀香港（2388）出售集友銀行的交易，花落10月時傳出的廈門國際投資及集美校委會。中國銀行（3988）與中銀聯合公告，擬以76.85億元出售集友銀行約211.48萬股普通股，佔集友銀行70.49%。



根據集友銀行中期報告，該行扣除負債的淨資產為67億元，官方指，是次交易作價為市帳率（PB）約1.6倍，較去年底出售南商時的1.88倍為低，更遠低於早前華僑銀行收購永亨銀行的2.02倍，以及越秀集團買創興銀行（1111）的2.08倍。分析認為，是次交易作價76.85億元，與早前市場估計的16億美元（約124.8億港元）有頗大距離。但鑑於近期市況一般，仍屬可接受水平，但恐不利中銀股價。



作價偏低或礙股價



時富金融優越投資服務部顧問黎永良表示，交易作價令人失望，對股價料有負面影響。他表示，交易作價遠低於傳聞中的124億，認為合理價介乎100至200億元，料中銀香港及中國銀行將湧現沽盤。近77億的成交價亦反映銀行界競爭大，加上《巴塞爾協定》的資本要求或有變，且集友銀行在香港的生意一般，回報率未必很高。



新鴻基金融財富管理策略師溫傑表示，中銀落實出售集友銀行屬利好消息，因市場憧憬該行會派特別股息，他認為1.6倍市帳率的水平「可以接受」，並指現時市況難賣得高價。



公告交代，廈門國際銀行旗下全資廈門國際投資收購集友銀行192.94萬股，佔集友銀行總發行股份約64.31%；集美校委會則收購集友銀行18.54萬股，佔集友銀行總發行股份約6.18%。私立集美學校基金為集友銀行現有股東，佔集友銀行約13.88%。



中銀出售集友所得款項，將會進一步增強集團的資本狀況。對於出售後會否派特別股息，中銀香港指，此乃重大的决定，在相關交易完成後，董事會將綜合考慮各項因素，再決定是否派發特別股息以及釐定全年派息水平。



