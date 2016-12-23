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﻿渣打售泰零售銀行業務

2016-12-23 列印
　　渣打集團（2888）泰國分行決定，將泰國的零售銀行業務轉讓予TISCO集團旗下的All-Ways及TISCO Bank PCL。該業務資產淨值約55億泰銖，約11.86億港元。

　　根據協議，渣打會轉讓泰國的零售銀行業務，包括信用卡、個人貸款、商業貸款、財富管理及銀行保險等。渣打又指，會跟TISCO繼續緊密的合作，確保零售銀行的客戶可以順利過渡。

　　渣打又認為，它們在今次轉讓的業務質素很高，但礙於集團規模不足，導致實現期望回報變得愈來愈困難，經過詳細考慮後，決定將泰國零售銀行業務轉讓予TISCO，集團未來會專注於企業及機構銀行業務。
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