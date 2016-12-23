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﻿滙豐保險：銀聯落閘影響微

2016-12-23 列印
　　雖然銀聯禁中國居民在港碌卡買投資性壽險產品，但滙豐保險香港行政總裁阮瑞芬表示，由於該行並不接受銀聯卡付款買保險產品，故其保險業務不受銀聯落閘影響。

　　阮瑞芬表示，現時中國客佔滙豐保險業務的新造保費逾30%，市場比重佔37%；年初至今來自中國客的新造保費錄得雙位數增長，整體保險業務新造保費平穩增長，期間增幅逾10%。

　　對於銀聯落閘，阮瑞芬指該行保險業務所受影響不大，因本身不接受銀聯付款，客戶主要以Visa及Master信用卡或銀行戶口繳款；又透露中國客對其高門檻的萬能壽險有需求。另該行上月推出保費較市場平均水平低30%的定期壽險產品。
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