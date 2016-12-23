﻿ETF持金量續跌 紐約金跌見1128美元

金價連跌兩個易日後，周四窄幅上落。儘管美匯從14年高位回落令金價得到喘息，但有關金價仍接近10個月低位，且黃金指數基金（ETF）連續第29個交易日錄得減少，是2004年9月來最長。



紐約2月期金價曾隔日跌4.6美元或0.41%，見每盎司1128.6美元；倫敦現貨金價升2.4美元或0.21%，見每盎司1133.99美元。



特朗普在11月8日當選美國總統後金價受壓，黃金ETF持續走資。但截至周三，今年以來期金仍累計升逾6%。



媒體報道，主要黃金指數基金（ETF）的持金量在周四連續下跌29個交易日，是2004年9月以來最長。其中，周三跌4.1公噸，至5月以來新低的1783.2噸。



全球最大黃金指數基金──SPDR Gold Trust持金量跌勢不止，周三減少0.43%，至824.54噸。自11月至今，SPDR持金量已減少超過一成二。



OANDA高級市場分析師哈尼表示，特朗普意外勝選，美國債息上揚，令金價受壓，很多黃金ETF投資者對先前入場的價位相當不滿意。他預期，金價一旦跌穿每盎司1100美元，黃金ETF將再出現新一波大型走資潮。



油價方面，紐約期油價在周三低收1.5%後，儘管周四回穩，惟無力重上每桶53美元，反映美國最新的每周石油存貨數字意外增加，令油價受壓。



紐約2月期油周三低收1.5%後，周四曾回升見每桶52.86美元，上漲37美仙或0.7%。倫敦2月期油昨曾亦升43美仙或0.79%，見每桶54.89美元。



石油交易商指出，紐油價無力重上每桶53美元，反映美國最新每周石油存貨數字意外增加，加上不受油組減產協定約束的利比亞原油出口未來數月內料將增加，均令昨日油價受壓。



美匯指數自周二攀上103.65，並刷新14年新股紀錄後，持續回軟，昨日曾進一步回下落0.24%，見102.77點。



其中，歐羅續漲，高位曾見1.0499美元，隔日升0.72%。日圓兌每美元曾升0.24%，見117.27兌1美元。



不過，英鎊兌美元步入連續第4個交易日下跌，昨曾挫見1.2312美元，跌0.33%。