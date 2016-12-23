﻿IFC外望——入主漢傳媒 楊受成孖霆鋒食大茶飯

以前英皇（163）大股東楊受成同藝人謝霆鋒就係老闆同員工關係，拍住上一齊搵錢，勢估唔到今時今日大家齊齊做老闆，合作搵大錢。事關喺兩年前獲謝霆鋒入主嘅漢傳媒（491）噚日發出公告指，將向楊受成配售10億股新股，相當於擴大後股本約31%。每股作價0.19元，較噚日收市價0.212元折讓約10%。



其實謝霆鋒同楊受成關係非常好就眾所周知，有人仲話兩個雖然唔係父子，但關係更勝父子。好似上個月嘅《決戰食神》發佈會上，楊受成就向謝霆鋒表達感謝之情，特別欣賞謝霆鋒工作上「一直很拼」。今年8月時，楊受成更為住謝霆鋒生日，破例首次亮相娛樂節目。當時謝霆鋒更眼眶泛紅表示，「我15歲就跟隨他，我今天的一切，都是他給的」。



所以話謝霆鋒同楊受成今次先後入股漢傳媒，可以講係聯手上陣，兩個今次喺商業戰場聯手，到底會擦出咩火花、而楊受成入主漢傳媒會唔會吸引更多明星入嚟做股東，產生更大明星效應，相信一班投資者都會拭目以待。



另外，漢傳媒公告指出，是次交易買方依例將提出全面收購，每股作價0.215元，較噚日收市價溢價約1.4%。集資淨額約1.9億元，將用於發展主營業務，包括電影製作及投資、戲院營運及其他潛在投資。買方有意繼續公司主要業務。漢傳媒申請將在今日復牌。



淘寶重登美國「惡名市場」



阿里巴巴過去24小時喺打假路上，可謂經歷一次過山車式上落，話說噚日負責打假、有「滅絕師太」之稱嘅阿里巴巴首席平台治理官鄭俊芳，剛剛喺由國家質檢總局牽頭的「2016質量之光年度質量盛典」上，獲封「年度質量人物」。但誰不知今日轉頭就被美國貿易代表辦公室（USTR）狠摑一巴，相隔4年後美國貿易代表辦公室（USTR）再將阿里旗下淘寶網列入「惡名市場」名單。



喺去年12月阿里專門組建平台治理部，並設有超過2000名員工全職負責打假，經過一年努力，仍難逃被列「惡名市場」的命運，令阿里上下都相當失望。阿里巴巴總裁邁克爾‧埃文斯（Michael Evans）表示，「對美國貿易代表辦公室將淘寶列入「惡名市場」名單的決定感到非常失望，其忽略了阿里巴巴在打假方面開展的切實工作 」。



阿里巴巴首席執行官張勇亦向打假團隊嘅員工發內部信勉勵指，「我們過去的努力，從來都不是為了哪個名單而出發的；我們未來的打假，也不會因為哪個名單而停止」。



高瞻