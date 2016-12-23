﻿市場簡訊

—野馬國際（928）宣佈供股，供股比例為1供1，供股價為0.126元，集資淨額2.9億元。供股價較最後收市價0.194元，有35%的折讓。另外，在完成供股之後，該公司的每手買賣單位將由4000股更改為2萬股，自明年3月10日生效。







—北控潔能（1250）公佈，擬以代價4.83億元人民幣收購邢台萬陽新能源開發全部股權。邢台萬陽新能源開發旗下EPC承包商，主要從事生產及銷售高壓電器及高低壓成套設備及配電箱、電力工程施工、銷售機電產品，以及投資業務。







—超盈國際控股（2111）公佈，與中國多家公司擬組建合營企業，於中國從事保險業務及相關財務活動。根據合營協議，合營企業的註冊資本約20.01億元人民幣（約22.61億港元）；超盈注資1.41億元人民幣（約1.59億港元），以持有合營企業約7.02%股權。待獲得中國有關部門批准後，合營企業的建議名稱為喜康人壽保險股份。







—建業地產（832）公佈，集團於一掛牌出讓中，以近3億元（人民幣，下同）投得兩幅位於漯河市的土地使用權。土地位於漯河市嘉陵江路以南、太白山路以西，總佔地面積約14萬平方米。公司預計總建築面積約31萬平方米，折合每平方米樓面地價約為971元。項目將作多用途發展，包括住宅、商業及車庫。建業地產計劃於明年上半年開工，並計劃於2021年上半年竣工。







—蒙古能源（276）以每股認購價0.26元配股6000萬股份，認購股份相當於擴大後之已發行股本約3.19% 。認購價較最後收市市價每股0.28元折讓約7.1%。認購事項所得約1560萬元，將用作一般營運資金。







—中國財險（2328）宣佈，截至12月22日，今年原保險保費收入已突破3000億元人民幣。







—中銀航空租賃（2588）向卡塔爾航空購買6架新空客A350-900飛機，並於交付後向卡塔爾航空出租各飛機。飛機目錄價格合共約為18.5億美元，惟與實際購買價格之間有重大價格差異。每架飛機的購買價須於交付該飛機時支付。該公司預期於明年提取飛機。







—中國鐵建（1186）公佈，近日中標兩個項目，其中，昆明（福德立交）宜良高速公路（昆石複線）項目預計總投資172.57億元。另外，曲靖三寶至昆明清水高速公路（昆明段）項目預計總投資109.48億元。







—華君控股（377）公佈，以總代價19.2億元人民幣（約21.12億港元）收購兩個大連地產項目。包括興建中的保華金融中心，該項目商業及辦公室綜合物業，總建築面積約14.63萬方米，預期於2018年竣工。另一項目為保華旺苑，是總建築面積約5.67萬方米的商業及住宅物業，住宅部份已於今年竣工。