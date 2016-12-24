﻿恒指跌61點 建行獨力難撐

聖誕長假期前夕最後一個交易日，港股繼續淡靜，恒指創逾5個月低位，雖然臨近尾市有建行（939）一枝獨秀狂升撐起大市，但最後仍無力扭轉跌市，收報21574點，跌61點。分析預期聖誕長假期後，復市市況仍然靜局，要到明年資金才重新部署入市。



隔晚美股連續兩日低收，拖累恒指低開82點，早段曾挫145點，見21491點全日低位，創逾5個月以來新低，迫近俗稱「牛熊分界」的250天線（21449點），雖然臨近收市建行有資金追捧炒起，貢獻恒指56點，但仍無力扭轉跌市，港股收報21574點，跌61點。



藍籌股近乎全部錄得下跌，惟建行（939）一枝獨秀，收市升3.1%，收報5.62元，為表現最好藍籌，成交近32億元，為成交金額最多的股份。而其他重磅股亦跟隨大市下跌，騰訊（700）及港交所（388）同失守180元，分別跌近1%及0.6%，兩者合共拖累恒指25點。



內銀股普遍向下



除了建行外其他內銀股則向下，民生銀行（1988）跌1.5%，招行（3968）和中信銀行（998）則同挫逾0.8%。中銀香港（2388）昨日落實出售集友銀行70.49%股權，中銀低開逾1%後曾倒升，收報27.8元，跌0.2%。



另一方面，港鐵何文田站第一期發展權由高銀金融（530）牽頭財團爆冷投得，該股收升4.6%，收報3.14元。不過，其他地產股則下跌，九龍倉（004）跌1.2%、恒隆地產（101）則挫1.1%。



時富金融優越投資服務部顧問黎永良相信，聖誕長假期後復市的3個交易日，均會延續假期前的淡市情況，因為大部份基金經理仍在放假，導致港股成交額縮少。他又稱，資金會趨向炒股不炒市，與美元相關的股份，如出口股、物流股會承美元的強勢而造好。至於明年的股市佈局，黎永良表示明年主要看美國候任總統特朗普的言論，而以他的做事作風，相信會為市場帶來變化和大幅波動，股市會較受政治因素影響，而各國亦會增加軍備競賽，黎永良認為高科技、軍工股和航天股會因此而受惠。