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﻿瑞信願52.8億美元和解按揭案

2016-12-24 列印
　　瑞信與美國司法部達成原則性協議，就涉及金融海嘯的住宅按揭證券銷售誤導投資者支付24.8億美元，並撥備28億美元作消費者補償，共計52.8億美元。

　　有關協議的最終文本仍待磋商，並須經該行董事局批准。瑞信預計和解導致在現時撥備下，增加稅前成本20億美元，有關影響會在2016年第四季度業績反映。

　　另一方面，德意志銀行與美國司法部， 就不當銷售按揭抵押證券（MBS）案件達成共識， 德銀被罰款31億美元， 遠低於當初要求的140億美元。另外， 德銀亦同意於美國提供41億美元的客戶補償。

伊坎反對過度監管

　　雖然投行頻頻遭罰款，但美國候任總統特朗普的特別顧問、億萬富豪伊坎（Carl Icahn）表示，他將聯合各方力量反對過度監管。
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