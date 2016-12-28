﻿港股復市料牛皮悶局 杜指再上試二萬關

聖誕假後首個交易日早段，美股在淡靜交投下靠穩，杜指曾升46點，距離20000點重要心理關口相差不到20點，截至今晨四時，杜指報19955點，升21點。港股方面，由於內地股市窄幅上落，未必能擺脫濃厚的假日氣氛，相信亦只會窄幅上落，即使基金年尾「粉飾櫥窗」也難以扭轉大局。



杜瓊斯工業平均指數一度升至19980點，仍未能突破20000點關口，截至今晨四時，杜指報19955點，較上周五升21點；納斯達克指數報5493點，升30點。標普500指數報2271點，升7點。滙控（005）美國預託證價格報62港元，較香港上周五收市價跌0.20港元；中移動（941）美國預託證價格報80.65港元，較香港上周五收市價升0.15港元。



歐洲股市亦在淡靜交投下牛皮靠穩，倫敦股市繼續休市，巴黎和法蘭克福股市收報升幅均不足0.2%。



美全國樓價升5.6%



紐約會議局公佈的12月消費信心指數按月升4.3點，創15年新高的113.7點，高於分析師預測的109點，反映美國人對短期經濟和就業環境均感到樂觀。此前標普與凱斯席勒編制的20大城市樓價指數按年升5.1%；全國樓價指數亦按年升5.6%，是逾兩年最大升幅。



外圍股市欠缺方向，法國及德國股市窄幅上落，內地雖然沒有聖誕節假期，但「年尾收爐」的氣氛濃厚。上證綜指昨天低開5點之後窄幅上落，全日高低位只相差14點，收市報3114點，微跌7點，相當於0.3%跌幅。上海股市成交僅1622億元人民幣，創兩個半月新低。上證綜指周一上升12點，換言之，在港股休市兩日期間，上證綜指累積微跌5點。



深證成指則微跌2點，收市報10230點，成交2007億元人民幣。滬深兩市合計，成交額也有3629億元人民幣，較周一再跌4%。



港股本周只有3個交易日，剛好夾在聖誕節假期及新年假期之間。市場人士指出，不少基金經理均在休假，相信港股交投將繼續淡靜。



恒指年結 三日定輸贏



恒生指數上周五收市報21574點，去年年底則以21914點收市。換言之，除非港股在今年的最後3個交易日累積上升超過340點，否則2016年全年將會是跌市收場。



耀才證券研究部總監植耀輝表示，內地股市成交縮減，外圍股市短期內亦未必有突破，預計港股仍然是牛皮市，在250天線的21400點至22000點之間上落。



信誠證券投資部高級經理劉兆祥指出，內地將放棄6.5%的經濟增長目標，但內地股市仍然無大變動，反映觀望氣氛濃厚，相信港股今天亦不會有明顯方向。