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﻿意第三大銀行須籌713億

2016-12-28 列印
  歐洲央行已知會意大利第三大的西雅那銀行（Monte Dei Paschi Di Siena），須籌集88億歐羅（約713億港元）來填補資本缺口，較之前該行估計的50億歐羅更多，令人憂慮再掀歐債風暴。

　　意大利政府上周五已通過法案，授權成立規模200億歐羅（1621億港元）的基金，以支持受壞帳困擾的銀行業，西雅那銀行會是首個、且是最優先獲援助的對象，亦可能成為當地數十年來走向國有化的最大銀行。

　　西雅那銀行周一表示，上周五已正式請求歐洲央行允許其進行「預防性資本重組」。歐央行周一回覆稱，該行須填補的資本缺口達88億歐羅，高於此前估計的50億歐羅。歐央行稱是根據較早前銀行業壓力測試結果，計算出該行所需籌集的資本。
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