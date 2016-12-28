﻿證監保監齊警告 嚴管險資勿越軌 強化監管掃除「害群之馬」

論險資入股上市公司，最為人所關注，要數寶能系舉牌萬科（2202），另外還有陽光保險增持伊利、安邦保險舉牌中國建築等，由於有險資入股，令股價出現波動，更惹來市場關注險資舉牌的行動，是要進入公司的管理層。而連番的險資入股行動，惹來證監會主席劉士余高調痛批「野蠻人」。而被險資入股的公司，亦怒斥「野蠻人」敲門。
由於險資擁有龐大資金，亦須尋找出路，於是順理成章在市場尋寶，入股上市公司，估計今年內地保費收入便突破3萬億元（人民幣）、保險業總資產近15萬億元。
由於資金來源與投資的資產配置存在錯配風險，分析認為需要當局加強管控。
姜洋又強調，要強化監管、及時清理清除「害群之馬」，回報投資者的信任。他還提醒機構投資者，要理性投資，要懂規矩，守規矩，嚴守道德底線，強化守法合規意識，並說「對於走不動、跟不上或者有重大違法的上市公司，要嚴格執行強制退市制度，實現優勝劣汰，增強市場活力。」
隔夜質押回購利率高見33%
另外，中國上海證券交易所隔夜質押式回購利率在昨日尾盤飆升，一度觸及33%，創近3個月以來高位。在上海證券交易所隔夜質押式回購利率創出33%的盤中高位後，利率隨後有所回落，收報18.55%，亦是9月29日以來的收盤新高。
中國銀行間市場昨日流動性整體尚屬平穩，但跨年資金仍不足，尤其是非銀行機構結構性供需矛盾依舊明顯；而公開市場單日淨回籠大增至1500億元人民幣，隔夜供給稍有收斂，不過因臨近年尾最後數日，向來是財政資金投放高峰期，中國央行公開市場或因此暫時收力。
內地短期資金價格進一步下行，昨日的上海銀行間同業拆借利率（Shibor）中，隔夜利率則繼續下跌，昨日下跌3個基點至2.264厘，跌幅持續擴大；其餘各時期Shibor則繼續上漲。其中3個月期利率漲0.98個基點至3.2512厘，為連續49個交易日上漲。
中國銀監會副主席王兆星在首屆「人民財經高峰論壇」上表示，要進一步提升銀行業服務質效，助推供給側結構性改革；加快金融創新，穩妥推進投貸聯動試點，有效增加對科創企業的金融供給。