﻿證監保監齊警告 嚴管險資勿越軌 強化監管掃除「害群之馬」

內地保險資金因頻頻出手入股上市公司，已受市場及監管當局關注，中國證監會副主席姜洋和中國保監會副主席梁濤昨日出席首屆人民財經高峰論壇上指出，要嚴格把控金融市場風險，維護金融市場穩定。姜洋指出，隨著各類資產管理產品進入市場，機構投資者要懂規矩、守規矩，嚴守道德底線。梁濤則表示，不能讓保險成為少數投機者短炒斂財的工具，亦絕不能把保險辦成富豪俱樂部。



論險資入股上市公司，最為人所關注，要數寶能系舉牌萬科（2202），另外還有陽光保險增持伊利、安邦保險舉牌中國建築等，由於有險資入股，令股價出現波動，更惹來市場關注險資舉牌的行動，是要進入公司的管理層。而連番的險資入股行動，惹來證監會主席劉士余高調痛批「野蠻人」。而被險資入股的公司，亦怒斥「野蠻人」敲門。



由於險資擁有龐大資金，亦須尋找出路，於是順理成章在市場尋寶，入股上市公司，估計今年內地保費收入便突破3萬億元（人民幣）、保險業總資產近15萬億元。



由於資金來源與投資的資產配置存在錯配風險，分析認為需要當局加強管控。



姜洋又強調，要強化監管、及時清理清除「害群之馬」，回報投資者的信任。他還提醒機構投資者，要理性投資，要懂規矩，守規矩，嚴守道德底線，強化守法合規意識，並說「對於走不動、跟不上或者有重大違法的上市公司，要嚴格執行強制退市制度，實現優勝劣汰，增強市場活力。」



隔夜質押回購利率高見33%



另外，中國上海證券交易所隔夜質押式回購利率在昨日尾盤飆升，一度觸及33%，創近3個月以來高位。在上海證券交易所隔夜質押式回購利率創出33%的盤中高位後，利率隨後有所回落，收報18.55%，亦是9月29日以來的收盤新高。



中國銀行間市場昨日流動性整體尚屬平穩，但跨年資金仍不足，尤其是非銀行機構結構性供需矛盾依舊明顯；而公開市場單日淨回籠大增至1500億元人民幣，隔夜供給稍有收斂，不過因臨近年尾最後數日，向來是財政資金投放高峰期，中國央行公開市場或因此暫時收力。



內地短期資金價格進一步下行，昨日的上海銀行間同業拆借利率（Shibor）中，隔夜利率則繼續下跌，昨日下跌3個基點至2.264厘，跌幅持續擴大；其餘各時期Shibor則繼續上漲。其中3個月期利率漲0.98個基點至3.2512厘，為連續49個交易日上漲。



中國銀監會副主席王兆星在首屆「人民財經高峰論壇」上表示，要進一步提升銀行業服務質效，助推供給側結構性改革；加快金融創新，穩妥推進投貸聯動試點，有效增加對科創企業的金融供給。