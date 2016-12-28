﻿三亞洲廉航搶閘 擬明年降落港股

3家亞洲區航空公司計劃明年「降落」本港新股市場，齊爭取明年在主板上市。市場消息指，亞洲最大廉航集團亞洲航空（Air Asia）已擬定上市時間表，搶閘於第三季在香港作第二上市。消息又指，泰國一家廉航公司，及中亞國家哈薩克斯坦國有航空公司阿斯塔納航空（Air Astana），亦有意來港上市。



消息指，由於香港為亞洲區（日本以外）最活躍及流通量最大的開放資本市場，加上面向國際投資者，故吸引區內航空公司計劃來港上市，令「飛機股」成為本港明年新股市場亮點，現時已有最少3間航空公司籌備來港上市。



亞洲航空冀第三季上市



其中，在馬來西亞上市的亞洲航空，今年中已傳出有意在香港作第二上市，並與內地銀行及潛在股東會面。消息指，亞航的上市計劃正進行得如火如荼，已落實目標在明年第三季在港上市，有望成為本港首隻廉航股。至於同樣爭取明年來港的阿斯塔納航空，已初步接觸中資投行安排上市事宜，但相信最快要到明年底才能掛牌。



阿斯塔納2001年成立，經營60多條境內及國際航線，包括來回香港直航。該公司現有31架飛機，但計劃明年底把機隊規模擴至36架飛機，到2020年擴增至43架。消息指，隨着亞洲區旅遊需求大增，廉航發展空間龐大，不少航空公司積極研究上市，以籌集資金配合業務發展，包括擴大機隊、增加更多短途航線等。



早前有報道指，海航集團旗下的廉航公司香港快運（HK Express），正考慮計劃最快明年在港上市，集資額最高或達4億美元（約31.2億港元）。



新鴻基金融財富管理策略師溫傑表示，上述計劃來港上市的亞洲區航空公司，對本港投資者而言知名度不足，或導致認受性偏低。