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﻿中煤虧損煤礦售母企

2016-12-28 列印
　　中煤能源（1898）向母公司附屬轉移虧損煤礦。該公司公布，附屬上海大屯能源公司與母公司附屬大屯煤電訂立資產轉讓協議，以向大屯煤電轉讓目標資產龍東煤礦，總代價為2.37億元（人民幣，下同）。中煤能源預期，交易錄得除稅前收益為1319萬元。

　　目標資產龍東煤礦為上海大屯能源公司的分公司，主要從事原煤開採。龍東煤礦於7月31日的經審核總資產及淨資產分別為2.26億元及1.67億元。該項目截至2016年7月底止7個月扣除稅項後的淨虧損為2535萬元。中煤表示，鑑於龍東煤礦的煤炭資源接續不足，該交易將有利於通過強化資源配置和業務整合等改革措施，發揮母公司和該公司各自優勢。
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