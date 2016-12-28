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﻿金隅夥中鐵72億奪杭州地

2016-12-28 列印
  金隅股份（2009）宣佈，旗下全資子公司北京金隅嘉業房地產開發，與中國中鐵（390）旗下中鐵建工集團諾德投資，於12月26日共同競標獲得杭州市江幹區一住宅土地使用權，該地皮為景芳三堡單元地皮，成交價72.91億元人民幣。地皮面積6.48萬平方米，規劃容積率面積為16.843萬平方米。金隅及中鐵建工分別擁有51%及49%權益。金隅股份早前公佈，旗下北京金隅股份、冀東發展集團與工商銀行北京市分行、工商銀行河北省份行簽訂《債轉股合作協議》。債轉股資金規模達50億元人民幣，可分期實施。債轉股將通過包括成立基金、股權投資等方式開展，債轉股業務開展範圍包括金隅股份、冀東集團本部及下屬子公司。
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