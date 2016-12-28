﻿美匯103點靠穩 日圓回至117.57

國際油價聖誕假後續升，紐約2月期油曾升1.23%，見每桶53.67美元；市場憧憬油組與其他主要產油國下月初開始減產，以促進供求平衡。美匯指數在103點靠穩，現貨金價在假期供應緊張下，昨日在新加坡市場曾升1.5%，見每盎司1150.75美元。日圓見回軟至117.57兌1美元；歐羅則在1.043美元水位偏軟。



紐約2月期油周二曾升65美仙或1.23%，見每桶53.67美元；倫敦2月期油亦升60美仙或1.09%，見每桶55.76美元。沙特阿拉伯能源部長法力赫上周表示，隨著各主要產油國協力減產，令供應過剩的油市複歸平衡，油價可望於明年回升。油組與11個非油組產油國已同意，由1月起每日減產180萬桶。



韓國現代期貨公司的商品分析師Will Yun指，目前的油價已反映近期的利好引述，包括預期油組與非油組國家合力減產，眼前的問題是這股升浪能否持續，較長期而言，市場仍存在不少不明朗因素。



受惠聖誕假期需求增加，令供應出現緊張，現貨金價昨日在新加坡市場一度升1.51%，見每盎司1150.75美元，是12月14日以來最高；倫敦現貨金亦升16.16美元或1.42%，見每盎司1150.99美元。紐約2月期金價曾升18.1美元或1.6%，見每盎司1151.7美元



日圓昨日回軟0.4%，見117.57兌1美元（每百日圓兌6.59港元）。美匯指數在在聖誕假期尾聲窄幅回升0.17%，見103.15點。日本11月份的消費物價指數整體升0.5%，與預期相符，但扣除新鮮食品的物價指數則連跌9個月，按年跌0.4%，較分析師預測的0.3%跌幅大；扣除能源與食品的核心物價升0.1%。同期家庭開支按年跌1.5%，較預期的0.1%跌幅。數字反映日本央行在刺激通脹上仍面對相當的挑戰。



歐羅偏軟0.21%，見1.0433美元（歐羅兌8.13港元）。歐洲央行已知會意大利第三大的西雅那銀行，須籌集88億歐羅（約713億港元）來填補資本缺口，較之前該行估計的50億歐羅更多，令人憂慮再掀歐債風暴。