﻿互太紡織現價見三年新低

大和報告指出，互太紡織（1382）現價為3年以來新低，是吸引的入市時機，因預期2018年至19年股息率可穩定在8%以上，重申「跑贏大市」評級。



大和下調互太2017年至19年收入預測10%至18%，因來自美國大眾客戶的定單較疲弱，惟基於預期產品結構改善，及利用率提升，利潤擴張有望抵銷收入下跌，2017至19年盈測僅調低7.7%、13.2%及16.5%，目標價相應由11.3元下調至10元。



報告指，雖然集團下半年定單表現似乎較預期遜色，但該行仍感到鼓舞，因來自優衣庫（Uniqlo）及Victoria's Secret旗下L Brands高質素客戶的定單強勁，相當於整體三分之二的銷售。



該行續稱，儘管優衣庫上半年銷量按年升4%，亦被日圓貶值，均價下跌所抵銷，不過，看到2018年優衣庫定單增長將加快，因冬季較早來臨，保暖衣Heattech面料有補貨需求。



恒生將受惠加息環境



花旗發表報告，上調對恒生銀行（011）目標價，由140元升至146元，料市場預期恒生短期可迎來正面的催化，包括明年首季淨息差可望擴闊（受惠於融資成本趨勢回落），由於內地債市波動，料有部份1資金或轉投防守性較高的恒生銀行之上。



該行預計，恒生於加息環境下將受惠，因其來自來往或儲蓄戶口的存款比例佔75%，美元及港元資產比例佔80%。近期兩項市場發展產生正面驚喜，包括香港銀行同業拆息（HIBOR）緊隨倫敦銀行同業拆息（LIBOR）上升，而非像以往般有2至3個月滯後，以及行業流動性仍然豐厚，銀行結餘大致維持於2600億港元水平。假設資金充裕環境維持，定期存款利息競爭力可能會比預期弱，導致息差進一步擴大。



花旗預期，恒生於2017至2018年經營環境將會改善，因利率上升、資本充裕及嚴控成本，該行上調恒生2016至18年盈利預測1至3%，以反映淨息差擴張及成本效益增長，但考慮到恒生現估值達預測明年市帳率1.9倍，維持對其「中性」投資評級。



德銀予中銀「買入」評級



中銀香港（2388）與廈門國際投資及集美校委會就擬悉數出售集友銀行70.49%權益，簽訂股權買賣協議，交易對價76.85億元。德銀發表報告指，作價較市場之前預期為低。基於今年上半年數據，交易有助將該行的核心一級資本比率提高1個百分點，及佔2017年淨利潤的12%。



德銀指，中銀香港將繼續推進其2015年公佈的戰略審視和重組戰略。而下一階段料為向中行（3988）洽購東盟資產，推動該行成為區域性銀行。同時認為中銀香港長遠在一帶一路的支持下，會較同業提供更多增長機會。加上，美元融資成本低於同業，故該行可能為內地機構尋找海外併購時的首選銀行。維持「買入」評級，目標價30元。