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﻿阿信屋母企盈轉虧 重整店舖撤藥妝品業

2016-12-28 列印
　　759阿信屋母公司CEC國際控股（759）上個財年末期業績已錄得虧損。近期日圓等外幣走勢波動，更令公司業績雪上加霜，昨天公佈的中期業績由盈轉虧。面對零售業激烈競爭，阿信屋將會重整業務，把業務重點重新放回在日韓零食，並且會於內地開店作試點，並會撤出藥妝品業務759 KAWAII，將759 KAWAII分店改裝成759阿信屋或按租約期結束。

　　CEC國際截至10月底止中期業績，虧損為2993.4萬元，每股虧損為4.49仙，不派息。而2015年同期溢利為809.2萬元。期內零售業務收益較去年下降13.3%至10.01億元。該公司表示，預期由現時至明年10月，將關閉或重整13間分店、合併2間分店，但亦會開拓5間新分店。明年亦將結束一個大型物流倉庫租約，以降低租金成本。

　　759阿信屋未來將會回歸初建時經營模式，以日韓零食為主，歐美為輔。同時計劃於明年農曆新年後，於中山總廠開設第一家分店。
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