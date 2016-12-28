﻿市場簡訊

—亞洲金融科技併購母基金昨天在內地宣佈成立，總規模達100億元人民幣。該基金由中國信貸科技（8207）、中國華融國際、上海新華發行集團等公司共同設立，並將專注於金融科技領域投資併購，以期在亞洲金融科技領域打造龍頭企業。該基金的發起人還包括吉林省投資集團、廣西投資集團等。







—巴基斯坦證券交易所表示，同意向中國財團出售其40%股份。早前有報道指，中資財團計劃以8500萬美元（約6.63億港元）收購該交易所的40%股權。其中，中國金融期貨交易所、上海證券交易所、深圳證券交易所將獲得30%股份，中巴投資公司和巴基斯坦哈比銀行將各獲得5%的股份。







—國務院宣佈多項副部長級人事任免變動，包括任命殷勇為人民銀行副行長，及任命劉國強為人行行長助理；同時免去郭慶平的人行副行長職務，免去楊子強的人行行長助理職務。







—大悅城地產（207）昨天宣佈，天津和平大悅城於12月24日正式開業。和平大悅城開業首日客流突破10萬人次，線上線下累積銷售額近1000萬元人民幣。和平大悅城是大悅城地產在天津打造的第二座「大悅城」購物中心，位於天津濱江道與南京路CBD商圈內。







—《日本經濟新聞》報道，東芝公司旗下的Westinghouse Electric收購美國核電廠建造商Chicage Bridge & Iron引發的爭議招致約1000億日圓（約66億港元）虧損，NHK指該集團可能要為損失撥備多達5000億日圓（330億港元）。消息拖累東芝股價周二一度重挫逾16%，創2015年5月以來的新低，尾盤跌幅收窄至11.62%，報391.6日圓。東芝收盤後發聲明稱，最終減值撥備金額未有定案，但會影響到將集團的盈利表現。







—人民幣兌美元在岸價（CNY）昨日收報6.9498，較上日下午4時30分收報6.9497，微跌1點子。而離岸價（CNH）一度跌穿6.96，低見6.9633，而最高報6.9494。截至香港時間傍晚8時30分，離岸價報6.9545。官方今日開出的中間價報6.9462，較上日輕微下調3點子。







—中國國家外匯管理局公佈，11月服務貿易逆差245億美元，較10月209億元增加逾20%。當月國際貨物與服務貿易順差205億美元，較上月的290億美元，按月減少近30%。外管局的數據顯示，11月貨物貿易順差459億元，而10月為順差499億元，按月減少8%；11月旅行差額為逆差231億美元，運輸差額為逆差36億美元。今年1至11月服務貿易累計逆差為2340億元，同期貨物貿易累計順差4863億元。







—有外電報道指，即時通訊軟件Snapchat首次於以色列併購。Snapchat擬斥3000至4000萬美元，收購以色列AR（擴增實境）初創企業Cimagine Media。Cimagine 2012年成立正發展新AR應用，用戶可在手機上虛擬傢俬、電器的擺放位置。







—馬來西亞央行加強對炒作外匯的金融機構執法，該央行周二發聲明稱，正在對一間金融機構採取行動，後者涉嫌未就一項「重大審計發現」盡快通知央行，審計中發現該機構交易員存在操縱美元兌馬元匯率的不當行為，大馬央行在聲明中未對涉事金融機構點名。