﻿能源升地產跌 美股現偏軟

美股周三早段好淡爭持，杜指繼續受制於二萬點心理關口，早段曾跌31點，見19913點。在元旦假期的市況仍然淡靜，缺乏足以牽引市場的宏觀消息，油價造好帶動能源股和資源股升幅，但被地產股跌幅抵銷。



杜瓊斯工業平均指數曾見19923.42點，隔日跌21.62點；納斯達克指數早段曾見5459.2點，跌28.24點。滙控美國預託證價格曾見61.97港元，較香港收市價升0.02港元；中移動美國預託證價格曾見80.92港元，較香港收市價跌0.13港元。



到今晨四時，杜指報19854點，跌90點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見61.86元，較香港收市價跌0.09元；中移（941）美國預託證券見81.01元，較香港收市價跌0.04元。歐洲股市亦在淡靜交投下個別發展，倫敦股市後段升百分之零點四六，巴黎和法蘭克福股市跌0.09%至0.11%。



建行騰訊支撐起港股



全美房地產代理協會公佈，11月份待完成二手樓銷售指數意外按月跌2.5%，與分析師預期升0.5%背馳，反映期間按揭息口突然上升以及樓盤庫存有限的影響。全美四個地區之中有三個的未交吉二手樓銷售均按月錄得跌幅。



建行（939）和騰訊（700）昨日成為升市兩大功臣，兩隻股份均在尾市獲資金追入，建行收市勁升4.8%，成交達52億元，而騰訊亦升2.1%成交33億元，帶領恒指轉跌為升，臨收市前半小時狂飆逾200點，並見全日高位21811點，恒指收報21754點，升179點，單計建行和騰訊已貢獻恒指135點。



分析相信北水南下的情況會持續，惟今天為期指結算日市況會略為波動，而建行沽空率更逾33%，須留意後市表現。



港股於聖誕長假前連跌兩周及累跌1186點，恒指昨日復市後仍低開12點，早市走勢未見有突破，直到臨近收市前半小時，有資金追入建行和騰訊，令港股急升逾200點，成功扭轉跌勢，恒指以接近全日高位收市，收報21754點，升179點，成交額514億元。



北水南下買盤進取，「滬港通」南下投資港股的105億元人民幣「港股通」額度，用了45.13億元或42.98%。事實上在假期前夕，已見北水南下買盤活躍，上周五滬港通南下的資金就投資了港股33.51億元。



至於昨日兩大升市功臣，建行和騰訊分別升4.8%、2.2%，其中建行為昨日表現最佳的藍籌股，以及在資金追捧下，成交額達到近53億元，為昨日成交額最大的股份，惟建行的沽空率逾33%，顯示後市沽壓力仍大，而昨日第二大成交額則為騰訊，成交額有33.4億元。



另一方面，港交所（388）昨日宣布，將於明年1月16日在旗下衍生產品市場，重推市場調節機制（市調機制）。



有關市調機制原擬定在11月13日推出，惟在最後準備工作中發現技術問題，故此將機制押後推出，並解決有關技術等事宜，發言人指現時相關工作已完成。