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﻿縱橫遊擬下月招股

2016-12-29 列印
　　2017年將至，多隻新股擬搶飲「頭啖湯」上市。市場消息指，本港旅行社縱橫遊擬於下月啟動招股，以公開發售形式在創業板掛牌。縱橫遊昨日已通過上市聆訊，獨家保薦人為力高企業融資。

　　不過，主打日本旅行生意的縱橫遊，是「蝕住錢」上市，並預先「發盈警」預計虧損持續。縱橫遊更新後的招股文件顯示，截至今年6月底止3個月蝕790萬元，而去年同期則賺1100萬元。該公司預計，其業績將大幅下滑，截至2017年3月底止全年業績將由盈轉虧。縱橫遊解釋，虧損主要受四月熊本地震、日圓持續升值影響，並預期上市開支亦對其財務業績不利。

　　內地辦公家具製造銷售商智昇集團、香港裝修承包商艾碩控股昨日亦通過創業板上市聆訊。
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