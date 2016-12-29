﻿離岸人幣見6.97新低 人行澄清在岸未穿七算 走資壓力續加強

據彭博報價系統顯示，人民幣在岸價（CNY）昨晚於10時許突然跳岸式急插，並跌穿7算兌1美元的心理大關，最低見7.0121，跌達601點子，創08年4月以來新低；離岸價（CNH）亦創歷史新低，一度跌至6.9796。不過，在凌晨12時過後，人行在微博發出澄清，指人民幣在岸價沒有跌穿7水平。



人民幣在岸價日間變動不是太大，昨中間價報6.9495，跌33點子；下午4時半收報6.9549，跌51點子，截至晚上9時夜盤報6.9593，但10時過後，彭博顯示，在岸價急瀉，在不足半小時內連穿多個關口，並跌穿7算，截至11月時許報7.0034，仍大跌514點子。



離岸價於傍晚在倫敦時段明顯轉弱，一度大跌216點子，報6.9782；截至晚上11時許，報6.9715，跌135點子。市場原本普遍預期人民幣明年才穿7算，但最新發展似乎超出預期。



滙豐發表報告作出五大預測，預測明年上半年人民幣將更波動；明年底人民幣見7.2；美國不會指控中國操控匯率；外匯儲備進一步減少，但減幅較今年小，以及美元兌人民幣的定價機制或有改變以減低美元的影響力。



滙豐指，在資金持續流走、美元偏強及中美關係欠明朗下，明年人民幣前景充滿挑戰，預期人民幣持續貶值。倘若美元維持強勢，走資壓力將更嚴峻。該行又指，儘管人民幣面對挑戰，但相信中國足有彈藥及政治意願可恰當管理人民幣的貶值步伐，惟政策措施方面或傾斜於監管控制多於外匯干預，主要因為外匯儲備急降可能成為更大關注。



對於CNH昨再創2010年7月面世以來新低，渣打中國宏觀策略主管劉潔指，主要受美元強勢影響，但相信人行短期內會守著7算水平，以免明年內地個人5萬美元購匯額度獲重置後即時加劇人民幣的貶值壓力，但首季人民幣仍很大機會跌穿7算。



保監擬設質詢監管險企



東亞銀行（023）高級市場分析師賴春梅稱，由於長假期一個接一個，故料短期人民幣將窄幅上落，但明年初隨著市場再炒美國候任總統特朗普施政，加上預期美元保持強勢，人民幣將再度轉趨波動，明年全年料跌3至5%，到介乎7.2至7.3水平。



保監會連環出招後，保險資金瘋狂買A股等激進投資已遭封殺。保監會昨天表示，擬對保險公司舉牌、收購、境外投資等事項，建立監管質詢制度。同時，保監會再加大整頓力度，暫停華夏和東吳人壽的互聯網保險業務，進一步整頓萬能險業務，對激進險資閂水喉，防範以不合規資金、進行槓桿收購引發的風險。



保監會昨天公佈擬建立監管質詢制度的徵求意見稿，凡受到社會媒體關注、涉及公眾利益或可能引發重大風險的事項，保監會均可向保險公司實際控制人、股東、投資人及其關聯方或一致行動人，以及保險公司董事、監事提出質詢要求，並追究責任。



質詢範圍包括公司治理、業務經營、資金運用等方面。涉及保險公司股權、股東關聯關係、入股資金、關聯交易、治理運作，董事、監事及高管人員履職行為等問題；保險產品設計、業務模式、銷售理賠行為等；以及保險資金舉牌、收購、境外投資，以及與關聯方之間開展的保險資金運用等問題。



同時，萬能險的整頓再度升級。保監會昨表示，對萬能險業務整頓不到位的華夏人壽、東吳人壽兩間公司，將暫停其互聯網保險、三個月內禁止申報產品。保監會稱，未來將加強對重點公司的監測和窗口指導，對違規公司果斷採取嚴厲監管措施。